Tankesprang frå Tananger

BOK: Kreativ og ganske morosam utgjeving, men forfattaren kunne godt tatt han endå lenger ut.

Vistehola og Ølberg speler ei rolle i boka «Arkeologene» av Sindre Aven.

Leif Tore Sædberg

Sindre Aven: «Arkeologene». Prosa. 107 sider. Aschehoug.

Det er litt vanskeleg å skildra kva denne boka handlar om, så kvifor ikkje heller by på ein smakebit:

«En bonde i dansketida kjøper en fisk på torget av en torghandler for en mynt datert 1735 e.Kr., og torghandleren mister mynten på vei hjem. En mann finner mynten i år 2022 e.Kr. på jordet der torghandleren mistet den. Kan han da gå ned på torget og gjenta bondens handling, det vil si kjøpe den samme fisken av den samme torghandleren med nøyaktig samme mynt? «Umulig», vil de fleste si. Men hva om han går ned på torget, og der står torghandlerens slektning i 15. slektsledd, som bærer hans navn og genetikk, og som myntsamler aksepterer han straks mynten som betalingsmiddel for fisken, som også er en slektning av samme fisk, for det hemmelige fiskestedet har gått i arv, og det samme har fiskens bosted?»

Sindre Aven (f. 1985) er siviløkonom frå Tananger og debuterer med eit skjønnlitterært verk som får den noko upresise sjangernemninga «prosa». Som tittelen antydar er arkeologstanden ein slags gjennomgangsfigur. Noko handling av tradisjonell karakter er vanskeleg å finna og heller ingen hovudperson. I staden får me servert ei rekkje korte, underlege og tankespringande tekstar, som dømet ovanfor. Ofte er dei eit par sider lange, enkelte berre nokre linjer. Tekstane verkar å kommentera tilhøvet mellom nåtid og fortid, med arkeologen som eit slags medium. Koplinga mellom avsnitta ligg mest på eit abstrakt og overliggande tematisk plan. I tillegg bidrar overskrifter som «Arkeologiske notater I», «Apokalyptisk overmot» og liknande til samanhengen.

Etter å ha lese litt for mange norske samlivs- og sjølvutviklingsromanar er det forfriskande å møta ein forfattar som appellerer meir til intellekt enn kjensler og identitet. Aven har ein medviten og tydeleg stil, og byr på makaber vald, subtil humor og absurde science fiction-aktige scenar formidla i eit distansert og nøkternt toneleie. Den fragmenterte stilen er både styrken og veikskapen ved utgivinga. Han bidrar på sitt beste til å skapa eit merkverdigunivers. Enkelte av dei kortaste tekstane blir derimot hengande i lause lufta, utan å tilføra så mykje meir enn det som konkret står på papiret. Forfattaren kunne her med fordel vore meir brutal og tabloid i vinklinga. Etter kvart sklir han òg ut i ein noko overtydelegsivilisasjonskritikk. Likevel er dette ei utgjeving som er vel verd å sjekka ut. Lokalkjende kan i tillegg gleda seg over at både Vistehola og Ølberg speler ei rolle.