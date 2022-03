Rockernes pop

PLATE: Hvis The Wombats hadde vært raske rockere.

Vokalist Henrik García Søberg startet Lazy Queen i Brooklyn, men tok med seg prosjektet til Oslo.

Stella Marie Brevik Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Lazy Queen: «A human reaction» (lcons Creating Evil Art)

Lazy Queen, for øyeblikket basert i Oslo, gir oss med ep-en «A human reaction» dagboken til en pint kunstner. En bok med et skikkelig deilig lydbilde, spekket av melodiske godbiter som for eksempel gitarer i gaten til Gang of Youths, The Wombats’ frigjorte synther og tempoet til metalen.

Interludene, som kommer mellom annenhver låt, er et lite minus. Lazy Queen er et skikkelig godt band, så hvorfor snakkes det så ofte? I lengden blir opptakene irritasjoner, heller enn avbrekk.

Med den kjepphesten unna vei, kan vi fortsette: På «A human reaction» smeltes emosjonelt kaos inn i det musikalske. Lazy Queen er rockere som spiller pop-pønk og powerpop. De to første låter er de beste, to singler som allerede har nådd massene: Dans og allsang med hestekrefter.

Når starten er unnagjort, daler tempoet litt i takt med det lyriske, men bandet består. Både lyd og kompleksitet har tatt seg opp siden fjorårets ep/album.

Forventningene er store til neste utgivelse.

Beste spor: «Alcohol».