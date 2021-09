Syltynn baby-oppfølger

Babyene burde gitt seg mens leken var god.

Tim har blitt voksen og far til en sjefsbaby i «Boss Baby: Familiebedriften».

Kine Hult Journalist

Boss Baby: Familiebedriften

Skuespillere: James Marsden, Alec Baldwin, Amy Sedaris, Eva Longoria, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow. Norske stemmer: Johan Golden, Anders Hatlo, Thelma Brusdal Storstein, Lars Sundsbø, Henriette Steenstrup, Anine Kruse Skatrud, Jon Arne Bjørnstad, Siri Bye-Nilsen, Johannes Joner. Sjanger: Animasjon. Regi: Tom McGrath. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 6 år

Selv om du har en god idé første gang, er det ikke sikkert at den lar seg videreutvikle. «The Boss Baby» fra 2017 var en småmorsom film om søskensjalusi og barnlig fantasti, hvor vrien var at noen babyer var en slags voksne i forkledning, sendt ut fra et stort babyproduksjonsselskap. Det hang selvsagt ikke på greip, men var forståelig og sjarmerende nok.

Filmens hovedperson Tim har blitt voksen og stiftet egen familie i denne oppfølgeren. Hver dag gjør han seg fortjent til verdens beste pappa-koppen sin, og gjør sitt beste for å skape en magisk barndom for sine to døtre. Baby-firmaet er selsagt ikke snauere enn at de har sendt ham en snakkende baby, og også denne gang er hensikten å stoppe noen som har onde planer, nærmere bestemt rektoren på eldstebarnets heldigitaliserte eliteskole (som en far som Tim selvsagt aldri ville sendt ungene til, men sånne logiske brister bryr ikke denne filmen seg om).

Det blir store mengder elleville actionscener spekket med tidvis treffende humor, men det er likevel åpenbart at manuset ikke er i nærheten av å nå opp til sin forgjenger. Det er ingen ny historie her, bare en blåkopi av den forrige. I bunnen ligger de koselige og litt moralistiske budskapene om at familie er viktigere enn karriere og at det er dumt av foreldrene å være mer opptatt av å filme ungenes skoleforestilling enn å faktisk oppleve den.

Denne syltynne historien henter seg til dels inn med rause mengder humor og sjarm. Men den klarer aldri å nå opp til forgjengeren. Kanskje fordi vitsen om at en baby er den egentlige sjefen i familien, er brukt opp for lenge siden.