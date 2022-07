Nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2: – Jeg tok katastrofale valg

Nyhetsredaktøren i TV 2 sier hun har forståelse for at redaktørene har identifisert henne og skrevet om forholdet hun hadde til Arfan Bhatti for 16 år siden.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden