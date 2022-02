Møbelhandlerens skjulte liv

BOK: Målbevisst om et rase- og klassedelt New York i nær fortid.

Colson Whitehead har skrevet en rekke prisbelønte bestselgerromaner. «Den underjordiske jernbanen» ble hans internasjonale gjennombrudd. Whitehead er født og oppvokst i New York og bor i dag på Manhattan.

Steinar Sivertsen Litteraturkritiker

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Colson Whitehead: «Harlem shuffle». Roman. Oversatt av Knut Johansen. 368 sider. Kagge.

Hører du til dem som krenkes i møte med det famøse n-ordet, bør du skygge unna den åttende romanen til den svarte, amerikanske forfatteren Colson Whitehead (f. 1969), han som sammen med Booth Tarkington, William Faulkner og John Updike er den eneste som har vunnet Pulitzerprisen to ganger.

For i «Harlem shuffle» brukes begrepene «neger» og «nigger» igjen og igjen, i realismens tjeneste, siden det dreier seg om en tredelt tekst utformet i tredje person entall hvor den Harlem-baserte handlingen er lagt til årene 1959, 1961 og 1964. Siktemålet er å skape en «virkelighetstro gjengivelse av tilværelsen» spunnet omkring «neger» og «hvit», fattig og rik, «downtown» og «uptown», lovlydig og kriminell, tragedie og farse.

Hovedkarakteren Ray Carney er «neger». Som fattig sønn av en legendarisk gangster må han få seg utdannelse, familie, et levebrød. Samtidig som han skaffer seg kone og to barn og etablerer seg som framgangsrik møbelhandler med to ansatte, kalles han «gatenigger» av svigermora, nektes adgang til en eksklusiv manneklubb for negrer, betaler beskyttelsespenger til en politimann og må takle ulike former for svik.

Dermed lokkes han inn i rollen som heler. I tillegg til å være «gründer» og familiefar, blir han streberen som søker hevn, begår ran, overtar tyvegods, griper til vold og hjelper venner som har snuskete ambisjoner.

Dette portrettet av et hverdagsmenneske med en skjult, kriminell agenda virker nyansert – og derfor troverdig – men lett å la seg bevege av Ray Carneys skjebne og de mange dødsfallene som inntreffer i hans nærhet, er det ikke. Teksten framstår ofte som en velkjent versjon av klassisk, hardkokt krim befolket av enstrengete kjeltringer uten psykologisk dybde. Her er det lite som overrasker eller utfordrer leserens fantasi.

Skildringen av den etniske smeltedigelen Harlem og det politisk-kulturelle klimaet rundt 1960 står derimot til troende. Oppnøstingen av bydelens gatenett og arkitektoniske landemerker virker grundig, om ikke akkurat spennende. Det samme gjelder infoen knyttet til møbelbransjens ABC.

Sterkere inntrykk gjør teksten når indignasjonens anti-rasistiske flamme freser heftig og hett i møte med et klassesamfunn som aksepterer det uakseptable – at ubevæpnete, svarte ungdommer drepes av hvite politifolk som så frikjennes av rettsvesenet.

Men i sum opplever jeg denne krimorienterte, omstendelige teksten som svakere enn den Pulitzer-honorerte «Nickel-guttene» (2019), forfatterens forrige utgivelse på norsk.