The Reds, Pinks & Purples er Glenn Donaldson fra San Francisco.

The Reds, Pinks & Purples: «Summer at Land's End» (Tough Love)

San Francisco er en solid leverandør av alternativ pop, ikke minst fra gjør-det-selv-band i byens Richmond-distrikt. Musikk av det disige og melodiøse slaget derfra får du blant annet fra Glenn Donaldsons prosjekt The Reds, Pinks & Purples. Real Estate, 90-tallsindie og New Zealand-band er ikke langt unna, og skulle du savne noe nytt fra The Cure, er «Let’s pretend we’re not in love» vel verd å ofre tre minutter på. Tekstene tar stort sett for seg trøbbel på hjemmebane og i kjærlighetslivet. Unntaket er tittelkuttet på sju instrumentale og dvelende vakre minutter å synke hen i. Flotte «Pour the light in» passerer så vidt fire minutter, mens resten er i korteste laget i henhold til Reds, Pinks & Purples-standarden. Hør også et annet Donaldson-prosjekt kalt The Telephone Numbers, som i fjor debuterte med det deilige albumet «The ballad of Doug».

Beste spor: «Don't come home too soon», «Let’s pretend we’re not in love», «New light», «Pour the light in», «Upside down in an empty room».