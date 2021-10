Sønner av Sandnes

Thomas Dybdahl og Beharie hadde dobbelkonsert i Sandnes Kulturhus fredag kveld. Søndag spiller de i Stavanger Konserthus.

Aldeles strålende!

Leif Tore Lindø Journalist

Thomas Dybdahl + Beharie. Sandnes Kulturhus, fredag kveld. Utsolgt. 2 timer 45 minutter ink. pause.

«I'll be 45 with nothing to show for», sang Thomas Dybdahl i det jeg tenkte «blir det så mye bedre enn dette»?

«45», der teksten er hentet fra, er en av sangene på «Fever»-albumet som koronaen slukte. Dybdahl delte denne herligheten med verden 13. mars 2020. Akkurat den dagen var vi en smule opptatt med å skalke lukene, holde fortet og redde de livene vi kunne redde. Timingen var historisk elendig, og det var synd, for det fineste Lura har å by på kunne by på noe av de fineste han noen gang har bydd på (ok, så er Ingebrigtsen sine også brukbare Lura-folk, men Dybdahl har vært god lenger).

Nu vel, det ble som det ble. I den nåværende nesten-post-korona-perioden, bank i bordet, var det en fornøyelse på absolutt alle vis å sitte på rad 9 i Sandnes Kulturhus å få servert den ene musikalske fasanen etter den andre. Festen startet allerede før Dybdahl viste seg på scenen. I tre finfine kvarter var rommet overlatt til Beharie (Christian Roger Beharie), også han fra Sandnes. Den mannen kan nå akkurat så langt han vil. Hans myke, kontrollerte stemme, hans gode band, hans fine omgang med nysoul og R’n’B, hans singer/songwriter-kvaliteter. Hvem kan det minne billelittegranne om, for 15–20 år siden? Mnja.

Beharie og Thomas Dybdahl

Det er ikke perfekt ennå, ikke hundre prosent finslipt. Men potensialet? Aiaiai. Hvis sangene hans kan holde følge med stemmen er det ingen – ingen – grunn til å skru ned forventningene. Meget godt levert!

Så ble det enda bedre.

Aldeles strålende

Thomas Dybdahl har knapt leflet med noe i nærheten av middelmådighet på sine konserter, og jeg har sett mange. Veldig mange. Hans ærgjerrighet og evne til å bevege seg framover, kombinert med øyne i nakken som ser (kritisk) på gamle bedrifter, er forbilledlig.

At Dybdahl for øyeblikket er satt opp med noen av landets beste jazz- og blandadropsmusikere trekker ikke akkurat ned. Gard Nilsen, Lars Horntveth, Rune Nergaard og Vegard Lien Bjerkan spiller mye når det er riktig, lite når det er påkrevd og er tett- og finvevd som et Frida Hansen-teppe. Arrangementene er oppfinnsomme og kler sangene. Noe er lett ommøblert, noe holder en tro linje mot innspillingene. De mikser inn ørsmå porsjoner av bestillingsverksjazz, dasker til på funken og soulen, lusker på potene på de rødvinsmarinerte sangene og låter aldeles strålende.

Thomas Dybdahl

De gamle sviskene «Love Story» og «That Great October Sound» er fremdeles myke og har holdt formen i ørten år. «Love Is Here To Stay» er krisp og fin. Vekslingen mellom nye og gamle går sømløst. Dybdahl synger bedre enn noen gang. Dann og vann klinker han til på gitaren og røsker publikum fram i setene.

Perlesnor

Beharie kommer inn og tar halve vokaljobben på nykommeren «Call Me By Your Name» og nyklassikeren «River». Her savner man symfoniorkesteret i 34 sekunder, så glemmer man det i bygene av frekkheter fra bandet og de to stemmene fra brothers from different mothers.

Beharie takkes av med kveldens andre fortjente trampeklapp, før Dybdahl tar en aldeles praktfull svømmetur gjennom «Still My Body Aches», som når alt kommer til alt kanskje var kveldens høydepunkt. Skjønt, det er vanskelig å velge, for de kommer som snorperler.

«Party Like It’s 1929» raser av gårde i Ingebrigtsen-tempo, for å holde oss til Lura-sjargongen. «45» og de nevnte tekstlinjene «I'll be 45 with nothing to show for» fikk undertegnede til å humre, for det må være ironisk ment.

New York-avdelingen åpnes med «Last Song». Et sted inni der synger han «If this is the best that I can do», og jeg tenker at ja, jo, dette er nok kanskje det beste du har gjort, og noen av oss har snart sett deg flere ganger enn vi har sett våre egne bursdager. Når «One Day You'll Dance For Me New York City» flyter ut i salen er letingen etter superlativer stort sett over. Man kan bare nyte det, og tilgi litt småknoting på evergreenen «From Grace».

Thomas Dybdahl

Sandnes, altså!

Helt til slutt crooner han seg gjennom den smertefullt romantiske «Stupid Heart» fra «All These Things»-albumet, kun akkompagnert av tørre tangenter. Så vakkert, så vakkert.

Så: «45 with nothing to show for»? Nå mangler Dybdahl et par år på å nå sitt eget skrekkscenario, men det er absolutt ingen fare. Han har oppnådd nesten ubegripelig mye på sine 20+ år som artist, og han gjenskaper, fornyer og foredler sitt eget gull bedre enn noen gang. På en sånn kanonkveld er det også fint å notere at det finnes folk som kan puste ham i nakken. Det er bare en drøy gitarsolo mellom Dybdahls barndomshjem og Beharies.

Sandnes, altså!