Flott fra sør

Tyler Tisdale går fra sørstatsrock til sørstatsfolk.

Han synger om det han opplever og føler der og da.

Geir Flatøe Journalist

Tyler Tisdale: «If it's all the same to you» (Ride/Border)

Det eneste jeg noen gang likte på skolen, var engelsk, sier Tyler Tisdale fra Hattiesburg i Mississippi. Da fikk de skrive fortellinger om det de måtte føle samme dag.

Det er sånn han har jobbet med dette soloalbumet, etter flere år med sørstatsrock i bandet Midnight Revel. Han plukker opp kassegitaren, og gjester fyller ut med orgel, piano, fele, trommer og det som måtte passe. Samtidig er det stemmen som styrer; rå, følelsesladd og troverdig.

Albumet åpner med mesterstykket «She the one», som han skrev kvelden før han gikk i studio med produsent Steve Azar. Balladen har et svakt ekko av Creedence, og lyttertallene er allerede høye. Samme ekko er langt sterkere i friske «High», uten at Tisdale slipper grepet om låten.

«The things they want me to do» lener seg mot The Band, og i det hele tatt er albumet fylt med deilige americana-viser dypt rotfestet i sørstatene.

Beste spor: «She’s the one», «If it's all the same to you», «The things they want me to do», «Nighthawks».