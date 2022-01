Går for go’følelsen

En hyllest til 60-tallets radiostasjoner med soul i ny innpakning.

Jason Brewer er kjernen i The Explorers Club.

Geir Flatøe Journalist

The Explorers Club: «Wattage» (Goldstar)

Med Jason Brewer som eneste faste medlem, byr Nashville-baserte The Explorers Club på varme vokalharmonier. Denne gang hylles 60-tallsradioen, med åtte lånte sanger utstyrt med falske reklamesnutter og lytterønsker.

The Who lagde slike innslag på «Sell out» tilbake i 1967, noe som passer med at Brewer tar for seg musikk fra samme periode. I dette tilfelle amerikansk soul, stilsikkert framført.

Han styrer unna de mest opplagte låtene, men velger heller «I’ve been lonely too long» som The Young Rascals sang i 1967. «Be young, ble foolish, be happy» med The Sensational Epics er fra samme år og ble populær i England med The Tams året etter. Nå får vi Lannie Counts i front, en dreven Las Vegas-sanger som også tar for seg Brenton Woods «Gimme little sign» fra 1967.

På listen står også sanger fra The Fleetwoods, Little Anthony and the Imperials, The Impressions og The Four Tops.

Pur plyndring, men deilig.

Beste spor: «Be young, ble foolish, be happy», «Come softly to me».