Røft i New York

BOK: Slik pakker man kynisme, ambisjoner, grådighet samt intrigant utvendighet inn i pene manerer. «Have a nice day.»

Amor Towles er aktuell på norsk med romanen «Et spørsmål om dannelse».

Jan Askelund Forfatter og litteraturkritiker

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Amor Towles: Et spørsmål om dannelse. Roman. 375 sider oversatt av Eve-Marie Lund. Press.

Det er tilsynelatende verdener mellom miljøene i Amor Towles’ to internasjonale romansuksesser. Debutromanen «Et spørsmål om dannelse» (2011) har hovedhandlingen lagt til New York i 1938, mens «En gentleman i Moskva» (2016, på norsk for to år siden), har en handling som strekker seg over tiår. Hovedpersonen der er den usannsynlige Grev Alexander Iljitsj Rostov, født i 1889, som kommer seg helskinnet gjennom revolusjonen i 1917, og siden klarer det kunststykket å overleve alle slags utrenskninger, gulag og Stalin selv – og bli boende og arbeide på det fornemme Hotel Metropol, til han spaserer ut av soga på 1950-tallet.

Eks-greven er slu, tilpasningsdyktig og intrigant. Han klarer seg. Han besitter all mulig dannelse og diskresjon, og syntes ellers «all politisk diskurs var kjedelig». Heller ikke «Et spørsmål om dannelse» dreier seg tilsynelatende et øyeblikk om ideologi, annet enn den vi kan kjenne igjen i en poptekst som mange har sunget med i: «If I can make there, I can make it anywhere». Og det er nettopp det personene strever med i «Et spørsmål om dannelse» – altså først å ta Manhattan, for så å grabbe resten.

Her er de fleste hovedpersonene karrierefokuserte kvinner, i forhold til menn, kjønn og jobb, hvis de da ikke allerede er privilegert med penger, makt og posisjon, slik at de med kynisk intrigant utvendighet kan organisere sin grådighet og styre andre inn i og ut av det gode selskap. Mekanismene ligger i sosial omgang, jobbtildeling og dating.

Det er alt sammen et nådeløst spill, der de mektige setter reglene og subtilt styrer gjennom sin «dannelse» og krav til form. Det gjelder i begge romanene til Towles: «En gentleman i Moskva» har nok med seg og sitt. I «Et spørsmål om dannelse» er det heller ingen bekymring for andre – altså det overveldende flertallet av underprivilegerte i NY, i en eruptiv periode i amerikansk historie. Alle stiller som enkeltdeltakere i rotteracet.

Så avrundes da romanen med «Den unge George Washingtons (110!) Regler for dannelse & passende atferd i selskap og konversasjon». Hvis det da ikke er ironisk ment, inviterer Towles med all sin «dannelse», «manerer», «veloppdragne verdighet» sine lesere til komplett uforpliktende underholdning, jublende likeglad med det storsamfunnet de dannede står på skuldrene av.