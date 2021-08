VG kåret til årets mediehus

VG fikk hele fem priser da Årets mediepriser ble utdelt onsdag kveld. Mediehuset fikk blant annet pris for både årets nyskapning og årets mediehus.

VG ble kåret til årets mediehus under Årets mediepriser onsdag kveld

NTB

Prisutdelingen gikk av stabelen på Vulkan Arena onsdag kveld, hvor store deler av den norske Mediebransjen var samlet.

VG og NRK vant flest priser, med fem hver, men også Amedias lokalaviser var en del av prisdrysset.

VG ble blant annet kåret til Årets mediehus, og avisa vant også årets nyskapning for «Koronaspesialen».

I juryens begrunnelse heter det at mediehuset skiller seg ut for sin hardtarbeidende, lekne og nytenkende nyhetsdekning i et krevende år, med en redaksjon som hele tiden har vært i læringsmodus.

Altså ble kåret til Årets magasin.

Juryen vurderte over 570 bidrag til årets utdeling, som resulterte i 96 nominasjoner til 33 ulike mediehus.

– 2020 var et nyhetsår vi aldri har sett maken til. Små og store redaksjoner har reist seg fra hjemmekontoret og levert journalistikk i verdensklasse, sa juryleder Trine Ohrberg om prisdrysset.