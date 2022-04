Går fra uskyldig til usunt

BOK: Grensene ble stadig flyttet, til det var umulig å si nei.

Sophia Saenger er født og oppvokst i Oslo og bosatt i Drammen. Dette er hennes første bok.

Nancy Øvrehus

Sophia Saenger: «Ingenting her tilhører meg». 223 sider. Cappelen Damm.

«Ingenting her tilhører meg» er Sophia Saengers debutbok og er en følsom og sår roman skrevet for et voksent publikum. Den tar for seg en kompleks tematikk, hvor forholdet mellom en ung kvinne på vei mot voksen alder og en voksen kvinne i en maktposisjon utforskes.

Thea går på videregående skole og prøver så godt hun kan å passe inn i en verden hvor hun ikke føler seg trygg. Med en ustabil og vanskelig hjemmesituasjon og med dårlige skoleopplevelser i bagasjen fra ungdomsskolen er livet ikke enkelt. Bare en person virkelig ser henne, vikarlæreren Kathinka. Det begynner uskyldig med et besøk på en kafé og et tilbud om en røyk, men snart utvikler det seg et usunt og ubalansert vennskap hvor grensene for intimitet stadig tøyes.

Det er interessant å se hvor fint forfatteren spinner et nett rundt hovedpersonen, nesten som en usynlig og følelsesmessig kontrakt som etterhvert gjør det nesten umulig for den unge jenta å si nei. Jeg liker hvordan Saenger fanger følelsene og lar det hele utvikle seg fra noe helt uskyldig, mot noe som stadig gir litt mer vondt i magen.

Når det er sagt, er oppbyggingen utrolig lang, og jeg blir litt utålmodig som leser i perioder. I tillegg er alt veldig direkte og svært lite overlates til leserens egen fantasi. Jeg kan derfor ikke la være å undre meg over om denne romanen med fordel kunne ha vært rettet mot et noe yngre publikum. Også det at vi får historien servert gjennom virkeligheten til en meget ung jente, gir den samme følelsen for meg som leser. Jeg følte meg for gammel, rett og slett. Det er mulig at boken hadde truffet et voksent publikum bedre, om vi hadde møtt den samme tematikken sett fra den voksnes side. Sett hva det er som driver en voksen person i en maktposisjon inn i en slik situasjon.

Jeg kjenner at jeg strekker meg til en firer denne gang, rett og slett fordi jeg tror at denne boken har et større potensial som en ungdomsbok enn en voksenroman. Noe som igjen gjør at jeg er litt spent på hva Saenger vil by på fremover, og ikke minst om hun vil vurdere å skrive noe som er beregnet for et yngre publikum.