Lager støttekonsert for Ukraina

Studenter ved Universitetet i Stavanger står bak en støttekonsert for Ukraina torsdag kveld.

Her demonstrerer folk på Torget i Stavanger mot krigen. De neste dagene er det flere nye markeringer, blant annet en støttekonsert i Kuppelhallen.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

På initiativ fra studentrådsleder Pernille Wik har aktører fra alle disiplinene ved Fakultet for utøvende kunstfag samlet seg til en konsert på rekordtid. Studenter ved fakultetet, med støtte av noen instrumentalister fra Stavanger Symfoniorkester, vil lede publikum gjennom en kveld bestående av vakker og utfordrende musikk og dans, i flere sjangre.

– Stavanger konserthus har sjenerøst latt oss låne Kuppelhallen, slik at vi kan vise vår støtte til Ukraina. Våre ukrainske studenter er også med på konserten, og vi håper at flest mulig vil være med å støtte dem og deres hjemland denne kvelden, sier Pernille Wiik.

Under konserten i Kuppelhallen vil over 80 studenter og andre frivillige være i sving, og alle disipliner og fagområder ved universitetet deltar. det blir klassisk musikk, jazz og dans. Konserten vil strømmes, så det er mulig å se den fra alle deler av landet.

– Vi ønsker først og fremst å vise vår støtte til Ukraina og det ukrainske folket, både de som bor i Norge og de som oppholder seg i landet eller et på flukt, sier Wik.

Det er tatt en rekke initiativer i distriktet til hjelpesendinger, markeringer og lignende for Ukraina. På lørdag er det en annen konsert på gang, i parken bak Metropolis i Stavanger, der Guerrilla Radio, som er et Rage Against The Machine-tributeband, skal være med.