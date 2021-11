De legger ut bilder for å få karakter på eget utseende. Og anbefaling om plastiske operasjoner. Alt for å få en mann som vil ha noe mer enn bare sex.

De mener de er taperne på kjærlighetsmarkedet. Et nytt fellesskap av kvinner har vokst frem: «femcels».

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Hva kan jeg gjøre for ikke å se så objektivt stygg ut? Åpen for kirurgi!»

Spørsmålet postes sammen med et bilde av en ung kvinne som stirrer trist inn i sitt eget speilbildet. Under står det at hun er 18 år. Innlegget er ett av mange i et forum for kvinner på nettsamfunnet Reddit.

«Hjelp meg med å bli penere, vær så snill.»

«Jeg har aldri likt ansiktet mitt.»

«Hvordan får jeg en stygg nese til å bli finere?»

Og forumet er bare ett av mange. Den siste tiden har flere nye, internasjonale nettfellesskap av kvinner vokst frem. Noen av dem mener de har svelget «den rosa pillen». En metafor på å ha innsett «sannheten» om hvordan verden fungerer: Skjønnhet er objektivt, og de er «objektivt stygge».

I deres verden er dessuten de fleste menn kun ute etter sex. De skikkelige mennene er allerede tatt av de peneste damene.

De blir kalt femcels, en kvinnelig incel. Altså noen som lever i ufrivillig i sølibat.

Fenomenet er blitt mer synlig den siste tiden, ifølge ekspert.