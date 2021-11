Sakene løses på dramatisk vis

BOK: Den traumatiserte psykologen Sebastian Bergman holder koken i bind sju.

Hans Rosenfeldt er mannen bak den populære svensk/danske tv-serien «Broen». Michael Hjorth er manusforfatter.

Marit Egaas Bibliotek- og kulturhussjef

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Michael Hjorth og Hans Rosenfeldt: «Som man sår». Krim. 416 sider. Oversatt av Lene Stokseth. Aschehoug.

Sebastian Bergman opptrådte første gang i tv-serien «Den fordømte» i 2010, og de to forfatterne skrev deretter om manuset til en kriminalroman med den norske tittelen «Mannen som ikke var morder». Dette ble en pangstart på serien om den egosentriske og sexfikserte psykologen og profilereren.

Nå kommer bind sju i serien, og Bergman er ute av Rikskrim. Selv om han fortsatt sliter med traumene etter tsunamien i Thailand i 2004, har han funnet en slags balanse i livet.

Han er lenge en biperson i denne romanen. Nå er det de nye etterforskerne med Sebastians datter Vanja i spissen det dreier seg om. Rikskrim blir tilkalt til Karlshamn i Sør-Sverige der en snikskytter dreper folk med jaktgevær uten å etterlate noen spor. Etterforskerne prøver fortvilet å finne en forbindelse mellom de som drepes, slik at de kan spore opp mulige gjerningsmenn og forhindre neste drap.

Møysommelig og systematisk arbeid, ikke minst av den datakyndige Billy, fører dem på sporet av et ungt par. Etter en dramatisk biljakt i beste Bonnie and Clyde-stil, kulminerer det hele i et naturreservat og saken løses på dramatisk vis.

Men det gjenstår fortsatt en tredjedel av romanen, og det er nå Sebastian Bergman entrer scenen sammen med Torkel, den avgåtte og alkoholiserte sjefen for Rikskrim. Bakgrunnen er at liket av en forsvunnet kollega blir funnet, og de forfølger en gammel mistanke om at det er en annen i teamet som har drept henne. Det viser seg snart at denne jakten blir minst like dramatisk, og mye mer personlig enn historien om snikskytterne i Karlshamn.

Her får vil altså to plot i samme roman. I hovedhistorien får vi presentert de viktigste aktørene i begynnelsen av boka. Deretter kryssklippes forbryternes og etterforskernes historier, der det mest originale er bruk av en snikskytter. Ellers er dette en en spennende, men nokså tradisjonell historie om jakten på en morder med hevnmotiv.

Den andre historien der Sebastian Bergman er involvert, er langt mer komplisert, det er større tempo og mer interessante personer. Her er det en en fordel å ha lest de forrige bøkene i serien, for en gammel sak får sin løsning, mens andre spørsmål fortsatt henger i lufta.

Hjorth & Rosenfeldt er gode håndverkere som vet hvordan de skal skape ytre spenning. Erfaringene fra tv er gjenkjennelige i skrivemåten med mye ytre handling, kjappe sceneskift og tydelige, men litt endimensjonale personer. Atmosfære, dypdykk i menneskesinnene eller empati med ofrene er liksom ikke deres greie. Dermed blir dette bare nok en spennende og underholdende krim som mangler det lille ekstra for å skille seg ut.