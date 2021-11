Provoserende

Er du sinna på verden? Hør på dette.

Joe & The Shitboys er: Fríði Djurhuus aka Joe, Sigmund V.P. Zachariassen aka Ziggy Shit, Jónsvein Mikkelsen aka Johnny Shit og Sjúrður Samuelsen aka Sammy Shit.

Stella Marie Brevik Journalist

Joe & The Shitboys: «The reson for hardcore vibes (Again)» (Tutl/Believe)

Jeg sier ikke at Færøyene med sine sterke tradisjoner og konservative forankringer henger etter resten av Norden, men jeg skjønner hvorfor færøyske Joe & the Shitboys er blitt som de er blitt.

Bandet, som markedsfører seg som biseksuelle, veganske shitpunkere, leverer ti sinte låter på rett over 10 minutt. Enkelt, men gøtta kan spille. Ikke den vakreste vokalen, men budskapet kommer frem: Gamle menn som misliker kvinners og homofiles rettigheter, må ta seg en bolle. Redd verden nå. Ikke spis kjøtt. Gi slipp på ekle tradisjoner.

Nivået av ironi er høyt. Mye humor. De harselerer med begrepene i Woke-kulturen, men er så absolutt del av samme bevegelse. De er helt seriøse når de sier: «Save the planet, you dumb shit», «Don’ tell us what to do, fuck you!», «Be a vegan».

De er tidvis kvalmt belærende og skarpe i kantene, men budskapene blir servert forfriskende enkelt, upretensiøst og aggressivt: De har faktisk laget pønk som provoserer.

Beste spor: «Colseted homofobe».