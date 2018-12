Equinor-tillitsvalgt med i spion-TV

Teige, som er konserntillitsvalgt i Equinor, er en av 16 deltakere i en ny NRK-serie, Den ultimate agent, som skal sendes lørdagskvelder i 2019.

NRK skriver i en pressemelding at deltagerne er plukket ut på bakgrunn av eventyrlyst og nysgjerrighet. I serien skal to lag kjempe mot hverandre og tilegne seg ferdigheter som brukes i planlegging og utføring av oppdrag fra «Agent Cloud».

Deltagerne må være eksperter på å gjemme seg, kunne riste av seg forfølgere og operere fullstendig skjult. De får opplæring av eksperter og trenes i faget.

Innspilling av serien skjer i Budapest. Martin Giæver er programleder.

Sarosi Zoltan

Bjørn Asle Teige er fra Rubbestadneset i Bømlo kommune. Han er gift og har fem barn. Til NRK sier Teige at han har litt spionerfaring:

–Jeg kjenner litt på det som konserntillitsvalgt. Av og til får man litt informasjon om noe, og så må man finne ut resten på egen hånd. I tillegg er det jo mye informasjon jeg også skal holde tett til brystet, så jeg vet jeg klarer godt å både sluke og oppbevare informasjon.

Teige deltar gjerne i både Birken og Iron Man. Blant hans agenthelter er Jason Bourne og Ethan Hunt.

– Jeg er god til å få et lag til å jobbe og bevege seg i samme retning. Det vet jeg fordi jeg har vært tillitsvalgt og leder for et arbeidsutvalg. Jeg er kjapp i hodet og er vant til å forstå kompleks informasjon og mange prosesser som foregår parallelt, sier han.