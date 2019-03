Dette stjernelaget lager støttekonsert for Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt

Tore Renberg fikk ideen til konserten i høst.

– Min tanke var veldig gammeldags, litt sånn som Banjo-Kari og Lillebjørn Nilsen og den gjengen der gjorde: Lage en konsert i Folken med engasjerte folk for en sak vi tror på. Jeg antok at mange i kulturlivet var interessert i et politisk skifte i byen. 24 år med Høyre-styre er nok. Så begynte jeg å ringe.

Første telefon var til Morten Abel. Renberg var ikke veldig sterk i troen da han ringte en av sine personlige helter, men Abel var med.

– Vi møttes over en kaffikopp, snakket litt, og jeg ringte videre.

– Hvordan var reaksjonene?

– Jeg møtte ingen motstand. Noen artister var opptatt, eller følte de ikke hadde den rette tilknytningen til Stavanger, men ellers har vi bare fått ja fra folk.

Ikke partipolitisk

Renberg presiserer at denne konserten ikke er et Arbeiderparti-arrangement, selv om han, som står på Arbeiderpartiets liste i Stavanger, har gått i bresjen.

– Folk er invitert under «vil vil ha et politisk skifte»-fanen. Dette er ikke et partipolitisk arrangement, men en kveld der vi markerer av vi vil ha noe annet enn det vi har i dag.

Konserten i Folken 1. mai har fått en lang deltakerliste: Morten Abel, Frode «Froddi» Rønli, Janove Ottesen, Izabell, Føkkefjord, Helga Guren, Tøfl, Jørgen Tjemsland, Oliver Hohlbrugger, Tore Renberg, Espen Hana og Skambankt.

Primus motor Renberg sier at artistene kan ha ulike motiver for å være med.

– Noen er kanskje engasjert i enkeltsaker. Det kan være miljø, feminisme, økende ulikhet eller hva det nå er. De kan også ha sympatier for ulike partier. Poenget her er at alle vil ha et skifte, en retningsforandring i Stavanger.

Litt protest, litt feiring

– Er dette en protestkonsert?

– Nja, det er en feiring av at vi har muligheten til et politisk skifte i en by som har vært for blå i 24 år. I det ligger det også at vi ikke er fornøyde med sånn det er nå.

– En protest mot kulturpolitikken i byen?

– Ingen har blitt invitert på det premisset, alle har fått samme invitasjon: «Skifte høsten 2019, feiring av forandring». Dette handler om å se det store politiske bildet. Det er ikke en miljø-konsert eller en protest mot den enkeltsaken eller den enkeltsaken.

Artistene spiller gratis. Utgiftene til leie av Folken og det som måtte være av reiseutgifter, tar den rød-grønne fløyen seg av, altså Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt.

– Partiene får ikke legge noen føringer eller bestemme noe. Dette er en slags gave og støtte fra kulturlivet til den siden av det politiske Stavanger vi håper vinner valget, sier Renberg.

Tror på kulturlivet

Renberg står altså selv på listen til Stavanger Arbeiderparti. Han bestemte seg for å stille til valg. De andre artistene står ikke på listene, men Renberg har stor tro på at kulturlivet kan engasjere seg – og at de kan bety en forskjell når valget kommer.

– Jeg er en overbevist mann når det kommer til kulturens betydning i folks liv. Jeg tror også at kulturfolk, artister og kunstnere har en særlig mulighet til å ta opp politiske saker og si hva de mener. Ikke alle vil gjøre det, men de som flagger sine standpunkt, de tror jeg vil bli lyttet til. Det er kanskje en old school måte å tenke på, litt sånn 70-talls, men jeg tror det virker.