– Etter sommerferien har jeg vel vært her 5–6 dager i uken, i fire timer hver dag. Det tar jo litt tid, men det er veldig, veldig gøy.

Othilie Fattnes har nettopp klatret ned fra hovedscenen på Rogaland Teater etter et stort sangnummer. Der han hun og cirka 20 andre små og halvstore sunget om Smaragdbyen, stedet der den mektige Trollmannen bor. I kveld er det prøveforestilling. På fredag er det premiere. På innsiden av hovedrolleinnehaveren er det som det skal være.

– Litt spent - selvfølgelig - men jeg gleder meg.

8.-klassingen er en av to Dorothea-er. Teateret deler skuespillerne opp i to: «Lag Trollmann og Lag Oz. Flere ganger i uken skal de spille denne klassikeren for folk, og når Barne- og ungdomsteateret setter opp musikaler, da kommer folk løpende.

Nesten 20.000 publikummere

Forestillingene til Barne- og ungdomsteateret (BUT) er viktige for Rogaland Teater på mange måter. Over 30.000 unge har gått denne skolen. Mange av dem har blitt skuespillere som voksne. Og siden oppstarten i 1957 har over 1,3 millioner sett forestillingene. Når teateret gjør opp regnskap for året er det som regel forestillingene fra BUT som leverer de beste besøkstallene.

Bare de siste åtte årene har 150.000 sett oppsetningene.

2010 – Kardemomme by – 30.834

2011 – Alice i eventyrland– 12.403

2012 – Aladin – 16.105

2013 - Trollspeilet – 14.887

2014 - Dr. Proktor – 19.815

2015 – Ronja Røverdatter – 23.804

2016 – Det suser i sivet – 14.197

2017 – Det Tusende hjertet – 19.667

«Trollmannen fra Oz» vil legge seg fint inn på denne lista, og den klassiske musikalen vil ganske sikkert bli årets mest sette forestilling på Rogaland Teater.

– I England, der jeg vokste opp, var «The Wizard of Oz» en juletradisjon. Det er en klassisk fortelling om det gode, det ikke så gode og om vennskap. Den har vært elsket i jeg-vet-ikke-hvor-mange-år, med god grunn, sier regissør Simon Lay.

Hjerne, hjerte og mot

Hans versjon av «Trollmannen fra Oz» kommer med en Dorothea som har litt mer bein i nasen enn det tidligere Dorothea-er og Dorthy-er har hatt.

– Hun har ofte vært veldig søt. Mange husker jo Judy Garland som svevde rundt og var naiv og søt. Vår Dorothea er tøffere, sier Lay, som har hatt vare på selve historien:

Ungjenta Dorothea (Dorothy i originalen) bor på gården til tante Em og onkel Henry i Kansaas. I et ekstremvær blir Dorothea blåst av sted og lander i det magiske landet Oz. Her blir hun venner med Gumlerene og den gode heksa Glinda. Men Dorothea vil hjem til Kansaas. For å komme seg tilbake, må hun få hjelp av den mektige Trollmannen i Smaragdbyen.

Trollmannen og Heksa er langt fra de neste hun blir kjent med på veien. I hennes reisefølge er den triste Blikkmannen, han som drømmer om å ha et hjerte. Den lettskremte Løven drømmer om å være modig og Fugleskremselet drømmer om å ha en hjerne.

Krevende og fantastisk

Sammen med Dorothy begir de seg ut på den lange reisen for å finne Trollmannen, men hvis de skal få sine ønsker oppfylt må de først gjennom mørke skoger hvor skumle farer lurer.

Det er over hundre år siden L. Frank Baum skrev «Trollmannen fra Oz», som raskt ble en av USAs mest leste barnebøker. Filmutgaven fra 1939 med Judy Garland i rollen som Dorothy regnes som en av filmhistoriens klassikere med sanger som «Somewhere over the Rainbow» og «Ding-Dong! The Witch Is Dead». Det er også denne filmen som har vært utgangspunktet for vår teaterversjon og Barneteatrets far, Bjørn Endreson, har oversatt manuset som regissør Simon Lay skal iscenesette. Han mener det er vanskelig å gjøre veldig store forandringer.

– Vi gjør noen scenografiske grep som gjør at Dorothea aldri er veldig langt borte fra Kansas. De ekstra observante vil også se noen sublime detaljer som gjentar seg i stykket. Men først og fremst er dette et storlagent eventyr med masse sang, fine roller og unger som har jobbet knallhardt for å lage en fantastsisk forestilling.

De to lagene har premiere på «Trollmannen fra Oz» fredag 12. oktober og lørdag 13. oktober.