Scener fra et ekteskap

Historisk sett feires kjærligheten gjerne som en viktig bestanddel i det moderne individets heroiske frihetskamp. Den frie kjærligheten var assosiert med verdier moderniteten setter høyt, som individualisme, autentisitet og autonomi, noe som førte til at ekteskapet på begynnelsen av 1900-tallet endret seg fra å være et arrangement basert på sosioøkonomiske interesser til å bli et forhold valgt av begge parter og fundert på følelser.

Forventninger til kjærlighet

Slik er det også med kjærlighetsforhold i dag. Tror vi. Men i boken "Why love hurts" (2012) hevder sosiologen Eva Illouz at dette mer eller mindre er en illusjon. Ikke bare er det sånn at romantiske forhold er sterkt knyttet opp mot økonomiske og sosiale realiteter, sier Illouz, men både oppfatninger av og forventninger til kjærligheten er i litt for stor grad formet av samfunnet og kulturen vi lever i.

Eksempler på samfunnet og kulturens påvirkning på vår forståelse – og opplevelse – av kjærlighet finnes det mange av. Den franske forfatteren Rochefoucauld sa en gang at "få mennesker hadde blitt forelsket om de ikke hadde hørt om det på forhånd", og i boken "Consuming the romantic utopia" (1997) tar Illouz et lignende standpunkt og peker på hvordan vår forståelse av begjær og romantiske forhold påvirkes av kulturelle symboler, det vil si, objekter, fortellinger eller bilder som vi oppfatter som knyttet opp mot slike følelser. For eksempel synes vi det er romantisk med et par som går tur på en strand eller deler en flaske vin, mens et bilde av noen som sitter og ser TV er det ikke.

(Romantisk) komedie

Det vi tror på er dermed fortellingene om kjærligheten, og slike finnes det mange av. I den litteraturteoretiske klassikeren "Anatomy of criticism" (1957) ser Northrop Frye nærmere på hvordan deler av litteraturen hjelper til med å promotere kjærligheten som en kulturell og sosial konstruksjon

Ifølge Frye gjelder dette særlig komedien, som tradisjonelt følger følgende universelle mønster: En ung mann lengter etter en ung kvinne, men motarbeides, oftest av en farsfigur, og det forelskede paret blir ikke forent før mot slutten. Dette mønsteret finner vi for eksempel i alle Shakespeares store komedier. Slik ser vi at komedien som fortelling antyder at kjærlighet og samfunn er knyttet sammen på grunnleggende vis, og at suksess i kjærlighet mer eller mindre er ensbetydende med økonomisk og sosial gevinst.

Samtidig er det også slik at komediens fortellinger om kjærligheten har utviklet seg siden Shakespeare, slik at vi idag også får innsyn i hva som skjer etter at brudepikene har gått hjem og det ikke er kake igjen. Et eksempel på dette er HBOs mørke komiserie "Divorce", hvis andre sesong straks er på trappene. Her møter vi Frances (Sarah Jessica Parker), som har flyttet fra storbyen og ut i forstedene hvor hun sitter med et stort lån, utakknemlige tenåringsbarn, ufullendte drømmer og en litt lat og irriterende mann (Thomas Haden Church), som hun ikke husker hvorfor hun giftet seg med. Tidlig i serien sier dermed Frances til Robert at hun ønsker å skilles fordi "jeg vil redde livet mitt, mens jeg fremdeles bryr meg om det".

Og samtidig som dette er en morsom serie, er den også mørk og dyster og fanger skremmende bra opp den tomheten som kan fylle rommet mellom to mennesker som på et eller annet tidspunkt har glemt hvorfor de lovet hverandre å tilbringe hele livet sammen. Dessuten er det en fortelling om å nærme seg femti og desperat innse at alle de mulighetene som tidligere syntes å lyse i horisonten nå er i ferd med å forsvinne for alltid.

For i en kultur som er tuftet på individualisme, autentisitet og autonomi, vil det også være slik at kjærligheten noen ganger tar slutt. Og selv om fortellingene våre fremdeles promoterer parforholdet og livet i kjernefamilien, ser vi samtidig at det er med kjærlighet som med alt annet – noen gang tar den slutt.

Og det er godt å ha fortellinger om dette også.