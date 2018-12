Se premieren på Ingentings power ballade-video

– Det har skjedd mye siden sist vi ga ut ny musikk, sier Tor Jan Møller, bassist i Ingenting.

Etter noen skifter i bandet har de brukt mye tid i studio for å spille inn ny musikk. Den første smakebiten kommer nå, og det er en power-ballade skrevet av gitarist Ove-Morten «Mobby» Grødeland.

– Dette er noe av det roligste vi har gjort. Likevel er det et fint sting i denne sangen. Mobby har skrevet en glimrende tekst om et evig aktuelt tema, nemlig kjærligheten. Hva skulle vi gjort uten den? Eller mangelen på den?

«Aldri i kne» er også utstyrt med en musikkvideo. De tok kontakt med Bo B. Randulff, som de også jobbet med på den smått legendariske «Aldri på TV» tilbake i 1994. Han og regissør Mads Eriksen tok med bandet og skuespiller Balder Scheen Jacobsen til Ølberg for å spille inn herligheten.

Pål Christensen

– Vi tenkte det var på tide å lage en skikkelig video igjen, for det er mange, mange halvlitere siden vi gjorde det sist, sier Møller, som også lover at et nytt Ingenting-album kommer på nyåret.

– Vi har låtene og rammene klare. Målet er å slippe en plate før sommeren. Enn så lenge får folk kose seg med power-balladen, den desidert mykeste låten vi har laget.

For dem som vil mimre: Her er «Aldri på TV», fra 1994.

