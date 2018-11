«Get out»-inspirert satiregodbit

Sorry to bother you

Sjanger: Komedie/Sci-Fi. Nasjonalitet: USA 2018. Regi og manus: Boots Riley. Skuespillere: Lakeith Stanfield, Tessa Thompson, Jermaine Fowler, Omari Hardwick, Terry Crews, Danny Glover, Steven Yeun, Armie Hammer. Lengde: 1 time 50 min. Aldersgrense: 12 år. Kinopremiere: 23. november.

1 2 3 4 5 6

Du er blakk, og skylder penger over alt. Du får jobb, men lønna er ikke til å klare seg på. Før du plutselig knekker koden. Du blir forfremmet, får fet lønn, og blir invitert på de heftigste festene. Så oppdager du at jobbens innhold strider mot dine moralske og empatiske prinsipper. Hva hadde du gjort?

Cassius Green er mannen som havner oppi dette dilemmaet. Takknemlig for endelig å ha fått jobb som telefonselger, deltar han på bedriftens «inspirasjonsmøter». Ting går seg til. Å bli forfremmet til superselger er som å ta skrittet opp i paradiset, selv om det betyr at han må svikte sine streikende kamerater.

Men den nye jobbens innhold strider ikke bare mot Cassius’ eget moralske kompass, det skaper også gnisninger mellom ham og kjæresten Detroit, som er kunstner og politisk aktivist.

Komplekst manus

Det er tydelig at regissørdebutant Boots Riley er inspirert av fjorårets filmsensasjon «Get out» i form og fortellergrep. Men det er svært elegant gjort. Det denne filmen mangler i formens overraskelsesmoment, tar den igjen i et mye mer komplekst og virkelighetsnært manus. Og skikkelig herlig musikk.

Også her trer vi etter hvert inn i sci-fi universet, uten at det forringer den presise beskrivelsen av hvordan og hvorfor billig arbeidskraft utnyttes på det groveste i dagens USA, og hvilke mekanismer som som brukes for å holde arbeiderne i sjakk ved å sette dem opp mot hverandre. Det blir også rettet harde spark mot ydmykende og hjernedød tv-underholdning. Alt sammen både latterlig, mørkt og skremmende, men aldri urealistisk.

Se opp for Lakeith

Lakeith Stanfield viser i sin første hovedrolle hvorfor han fortjener å være på vei mot toppen, både med sin karisma, sitt komiske talent og allsidige skuespillertalent. Han er mest kjent fra tv-serien «Atlanta», men var også nylig å se i gravalvorlige «The girl in the spider’s web».