Mariah Careys sexy retur

Mariah Carey: "Caution" (Epic/Sony)

Var noen i ferd med å avskrive Mariah Carey etter bisarre tv-opptreder? Trodde de at superstjernen var i ferd med å falme etter snart 30 år i rampelyset?

Tvilerne tok feil. Careys 15. studioalbum er et «tight» r&b-popalbum på ti låter, fritt for svake ledd. Hun flekser sin styrke som artist, produsent og låtskriver – den innstendige vokalen, myke melodier og ekte følelser.

«How about you get the fuck out», hvisker hun på åpneren «GTFO». Med «Caution» formidler hun både ønsker og krav til sin elsker.

Carey har invitert inn ulike medprodusenter på hver låt og sydd det sammen til en variert helhet. «The distance» er en perle – her kan hun takke norske Lido for samarbeidet.

På nydelige «Giving me life» har hun med seg Slick Rick og Blood Orange. For en match! Den får følge av sexlåten «One mo' gen», produsert av Fredrikstad-fødte Fred Ball.

Til slutt pianoballaden «Portrait», hvor divaen viser seg fra en mer sårbar side. Legenden har levert en tidlig julegave.

Beste spor: «The distance», «Giving me life».