Det går nedover

Det fjerde bindet i Maja Lundes digre økologi- og familiekvartett holder ikke det begynnelsen en gang lovet.

Maja Lunde er ved veis ende i sin klimakvartett. Det startet bedre enn det sluttet, mener vår anmelder.

Jan Askelund Forfatter og litteraturkritiker

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Maja Lunde: Drømmen om et tre. Roman. 481 sider. Aschehoug.

Maja Lunde (1975, debut 2012) er en av nyere norsk litteraturs største internasjonale suksesser. Bøkene hennes er oversatt til førti språk og solgt i fire millioner eksemplarer. Det begynte alt sammen med «Bienes historie» (2015), det første bindet i en serie økologi- og familieromaner, og som med «Drømmen om et tre» på noen få år har est ut til en hel kvartett på nærmere 2000 sider.

Det første bindet er det beste. «Bienes historie» var en strålende vakker roman, med tre separate – men sammenfallende - historier på flere tidsplan i tre verdensdeler (fra 1852 til 2098), der et pågående, globalt økologisk kollaps på et allment og skremmende begripelig vis illustreres av de insektene som ikke lenger er her.

Økologisk hovedtema

Bind to manglet en del på å nå opp til standarden i «Bienes historie»: «Blå» foregår også på flere tidsplan med flere hovedpersoner (2017 og 2041), med global uttørking og vannmangel som tema, men er monoton, skjematisk og ordrik i sin kamp for miljøet, både i romanen selv og utenfor den, her vi alle er. Bind tre er skrevet over samme sjablong, der det økologiske hovedtemaet er å berge urhesten, så å si, også det over tre tidsplan (1882, 1992, 2064) uten at de alternerende fortellingene henger godt sammen.

Årets mursteinsroman, «Drømmen om et tre», om klimaendringer, sivilisasjonssammenbrudd og kampen for å holde familier samlet og mennesket i live, er under skiftende synsvinkler lagt tre kvart århundre fram og fortsetter godt inn i det 22. århundre, med hovedhandlingen på Svalbard og med lange sveip over hav og land helt til kinesiske Sechuan. Verden som vi kjenner den, finnes ikke lenger; på Svalbard er det etter en epidemi bare noen få gjenlevende, kommunikasjonen med omverden er så godt som brutt; her er global hungersnød.

Spenning og flokete intriger

Alt håp om livberging ligger i (den høyst virkelige) frøbanken i et hvelv på Svalbard, mens spenningen i romanen dreier seg om det fortsatt finnes og hvem som kan røve det til seg, kineserne kanskje? Sånn sett er her mye spenning, flokete intriger, lidelse, savn og død, familie- og annen kjærlighet, med en bestemor og hennes guttebarnebarn med ukuelig overlevelsesvilje som hovedpersoner. Men samtidig er det likevel så altfor omstendelig tregt, med overforklaringer og billige kommentarer, og der stilen – språket – fra første til siste side er merkelig uflidd hos en så røynt forfatter.