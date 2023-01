Å gå seg vill, men møta Gud

BOK: Ein hallusinerande mystikar går seg barfota fast på nedsnødd skogsti.

Jon Fosse er aktuell med forteljinga «Kvitleik».

Jan Askelund Forfatter og litteraturkritiker

Jon Fosse: Kvitleik. Forteljing. 72 sider. Samlaget.

Det går bokstaveleg talt åt skogen med eg-forteljaren i Jon Fosse (1959, debut 1983) sitt første verk etter den mektige romanen «Septologien», utgitt i tre bind i åra 2020–22. «Kvitleik» har undertittelen «Forteljing», som Fosse plar kalla dei kortare episke bøkene sine, – eit slag kortromanar eller langnoveller, «novella»ar, som engelskmennene seier.

«Kvitleik» er bare på 72 små sider i ein einaste samanhengande tekstblokk, men pakka med mangetydige kjensler og meiningar. Utgangspunktet for handlinga er det einaste som ikkje verkar realistisk i tydinga sannsynleg, om då ikkje den einslege forteljaren alt er så bortkomen i dagane og livet sitt at han denne førvintersettermiddagen gjer det meiningslaust ufornuftige å setja seg inn bilen og bare køyra utan mål og me.

Dei første orda er: «Eg køyrde av garde. Det gjorde godt.» Slik held det fram i ein komprimert og intenst manande tekst, med færre leseteikn enn grammatikk og skrivereglar til vanleg krev, med mange innslag av daglegtale («han snør», «det var det jo nettopp, då») og inversjonar («i svarte skogen inne», gjentatt mange gonger). Og likevel i enkle ord og korte stavingar.

Til saman verkar det – nesten paradoksalt – konkret realistisk i all sin stiliserte skrivekunst, så kvernande repetitivt at lesaren kan kjenna større trong til å kome seg ut av teksten enn denne svimingen av ein hovudperson kjenner for å kome seg ut av skogen. (Men inn til ei forklara innsikt, som det med tida stadig meir dreier seg om hos Fosse.)

For dette er «Reine toskeskapen», som han jo sjølv må innsjå: «Særleg verre enn dette hadde eg vel aldri oppført meg» enn her han i stadig tettare snøvêr har køyrt seg fast på ein aud skogsti (gjennom «tre som stod tett attmed kvarandre»), for så å halda fram til beins beint etter nasen i ei slags von om å koma fram til folk og hjelp. Til slutt er snøen så tett at han mistar all stadsans og står nedsnødd og barfota og ser syner.

Han gjer det i form av eit sterkt, skiftande, lys gjennom snøvêret. For han kan det vera både «ein Guds engel» … «eller vondskapens engel». Han ser også foreldra sine koma mot seg – høyrer mora som snakkar og snakkar til den bortkomne sonen, med faren ved sida, tagal, som han alltid har vore. Dette er folk som ikkje plar «opna opp» eller forsnakka seg, og forteljaren sjølv ein forsiktig person som gjentatte stader i teksten kjenner på at noko «ikkje er lov», «kan ikkje det», «det sømer seg ikkje».

Men her står han i eit overhendig snøvêr og vippar på kanten av tida og sitt eige liv. Han veit ikkje kva og kven han ser. Han hallusinerer, ser syner. Han møter sin Gud, som han kjenner utan å vita anna enn at Gud på bibelsk vis seier at «eg er den eg er». Det er ein tautologi som held for forteljaren, i eit dilerisk skrivestykke som etter kvart blir både ibsensk og bibelsk, «skapande – skimrande i sin kvitleik». «For det er i stilla Gud kan høyrast.» Slik skriv Jon Fosse romanar og forteljingar så fjerne frå hovudmengda av dei som elles dominerer på bokhandlardisk og -hylle at dei først vil treffast den dagen det krumme blir rett, eller omvendt.

Imens er tidas avispraksis med terningkast i bokmeldingar ein uskikk. Det kjennest ekstra meiningslaust å skulle setja ein terning på Fosse sin «Kvitleik». Det ville vera som å kasta terningar etter Bibelen – kva skal ein gi «Preikaren», «Job», Salomo og «Høgsongen», liksom? Men må eg, så må eg: 6.