Tegnekonkurransen? Selvsagt, og dobbelt opp!

De er nesten ferdige, allerede, elevene i klasse 5b på Hana skole. Men likevel ikke: I år vil de nemlig delta dobbelt i Aftenbladets store juletegnekonkurranse.

Tarald Aano Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

forrige











fullskjerm neste Emilio er godt i gang med sitt bidrag til Aftenbladets juletegnekonkurranse. 1 av 7 Foto: Jon Ingemundsen

Se bildegalleri fra klasse 5 b over.

«Mitt juleønske»!

Elevene er ikke i tvil om hva som er tema i årets store juletegnekonkurranse. Læreren, Aslaug Øvrebø, har snakket om temaet, om at det rommer mye, at du kan tegne noe du ønsker deg selv, noe du ønsker for venner eller familie, eller noe som gjelder hele verden. En liten håndsopprekning viser at de fleste tegner ønsker for andre enn seg selv.

Eller har tegnet:

– Jeg er ferdig! kommer det fra Adrian.

– Eg og, sier Olivia.

De har altså jobbet godt allerede fra temaet ble kjent før høstferien, og mange tegninger er klar for levering. Men noen har mer å gjøre, og så skal de også lage et felles gruppearbeid i år.

Tegneglad klasse

Lærer Åslaug vil ikke røpe for mye, andre må jo ikke stjele ideen, men det blir et stort bilde i seksjoner, altså et arbeid satt sammen av tegninger fra de ulike elevene.

– Dette er en veldig tegneglad klasse, så vi må alltid delta i juletegnekonkurranse, sier hun.

At de er tegneglade, er lett å se. Veggene er fulle av elevenes personlige våpenskjold, fargerike cupcakes, spøkelseshus, sommerfugler, høstløv, kart og et mangfoldstre.

I fjor fikk to av jentene i klassen premie, Adrine og Isabella. I år håper de på enda flere, selv om konkurransen er hard. Oftest kommer det 10.000–15.000 arbeider inn til konkurransen – juryen velger en eller to hovedvinnere, noen titalls andre blir også premiert.

Mange og ulike motiv

Men hva har femteklassingene på Hana tegnet?

– Jeg ble inspirert av en katt i Supernytt, sier Miranda.

– At det skal bli slutt med korona og fattige og klimakrise og sånne ting, sier Stella.

– Reinsdyr og Picachu, sier Emilio.

– Et lys, sier Kristi.

– En sånn kule med snø inni, sier Maria.

– Julenissen og et juletre, sier Olivia.

Juryen får litt å bryne seg på!

Fortsatt er det nesten fire uker til innleveringsfristen. Her er det viktigste du må tenke på:

Fire grupper

Vi deler inn i fire grupper:

Barn i førskolealder, første og andre klasse.

Elever i tredje, fjerde og femte klasse.

Elever i sjette og sjuende klasse, samt ungdomsskolen.

Gruppearbeider (laget av tre eller flere personer).

Slik sender du inn

Fristen er satt til torsdag 17. november. Da må bidraget være hos Aftenbladet. Bidrag som kommer for sent, blir ikke vurdert.

Bidrag kan leveres i Mediegården, Nykirkebakken 2, 4013 Stavanger. Åpningstider 8–15.30.

Bidrag kan også sendes i posten. Da må dere bruke denne adressen: Stavanger Aftenblad, postboks 229, 4001 Stavanger. Husk å merke konvolutten «Mitt juleønske».

Vi kan dessverre ikke ta imot større tredimensjonale arbeider.

Gode tips

Bruk ark uten striper, ruter og hull.

Ikke brett arket for å plass i konvolutten.

Ta gjerne bilde av tegningen, så har du den som et godt minne. Vi returnerer nemlig ikke alle tegningene (se mer info under).

Husk å skrive navn, alder og adresse med tydelige bokstaver bakpå tegningen. Hvis du sender inn sammen med resten av klassen eller skolen, må du også passe på at arbeidet er tydelig merket med navn, klassetrinn, skole og skolens adresse. Dette er veldig viktig, for hvert eneste år får vi bidrag som kunne blitt premiert – men som mangler viktig informasjon.

Premier og utstilling

Vi premierer flere arbeider i hver klasse, og premierte bidrag blir stilt ut i Mediegården i Stavanger i god tid før jul.

De premierte arbeidene blir returnert. Premierte arbeider som ikke kan sendes i posten, må hentes innen utgangen av februar. Ikke-premierte arbeider kan hentes innen 31. desember.

Noe mer?

Ikke annet enn dette: Lykke til – send oss ditt juleønske!