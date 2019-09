1 2 3 4 5 6

«Naturligvis», show med Veronica Simoné Fjeld. Regi: Rune Bjerga. Gaffel og karaffel. 65 minutter.

Ok, denne er vanskelig. Veronica Simoné Fjeld er kjent som en frittalende, rappkjefta, offensivt anlagt programleder på TV Vest, og omtrent det samme i sosiale medier. Der følger 40.000 mann, de fleste av dem kvinner, Yummy mummy i tykt og tynt i kampen mot skjønnhetsnormer og overfladisk mikkmakk og dickpicks og i det hele tatt.

Nå har hun tatt rennafart, hjulpet av rausparker og regissør Rune Bjerga, og satt opp et one woman show. Det har hun alle forutsetninger for å gjøre. Hun har det i kjeften, hun er smart, har teft for gode historier og har altså et fast publikum på 40.000 som allerede har hatt telefonkontakt med Fjells sopp i underlivet, hengepupper og bollemus. Mhm, det blir litt sånn her, for dette showet er sånn. Hvis du er av den sarte typen, kan du heller lese noe annet (her er for eksempel dagens Aftenblad-leder om at det ikke er sikkert at Arbeiderpartiets tilbakegang først og fremst skyldes Jonas Gahr Støre). De som tåler en støyt må vel lese videre.

En av hennes fremste kjennetegn er at hun snakker rett fram. Bollemus heter bollemus, sopp heter sopp og pikken til mannen Martin omtaler hun som pikken til Martin. Det er voldsomt befriende, i alle fall hvis vi skal tro reaksjonene fra publikum. De var oooover seg av begeistring. De fikk virkelig brukt for postfødsel-knipeøvelsene for å holde vinen inne i katedralen.

Någen så bare seie det

Rett fram, altså. Det gir dama et særpreg og en stil. Løye er det og. Baksiden av denne rett-fram- medaljen er at det noen ganger, ikke ofte, blir litt plumpt og for enkelt. Noen av oss (et åpenbart mindretall) blir ikke i nærheten av overrasket eller tenker «oi, sa hun virkelig det?». Vi har hørt langt verre under lunchen. Men disse rett-fram historiene om kropp, samliv og det personlige treffer majoriteten veldig godt. Majoriteten på premieren var kvinner, og de virket å finne en slags frelse i «at någen bare seie det sånn så det e, liksom». Undertegnede, som altså er (en slags) mann, fikk følelsen av å (endelig) få vite hvordan de snakker i foreningen når både hemningene og drikkevarene er borte.

«Naturligvis» er en morsom og underholdende forestilling. Vitsene er ikke veldig originale, heller ikke tematikken, men hovedkvinnen forteller dem godt, og hun har et aldeles voldsomt drag på publikum. Hun er 100 prosent til stede, kikker folk i øynene, har en god timing på sin scenedebut og gjør maksimalt ut av sin «eg bare seie det høgt, eg»-attitude. Hun har også tre mer alvorlige strekk i showet. Uten å røpe alt: Det handler om familie, alkoholisme og overgrep. Det er unektelig forbilledlig å gå løs på det dypeste alvoret når du først har fått mikrofonen. Dette er sterke, rørende, personlige historier som man ser koster henne en del å fortelle. Stort kudos.

Det går imidlertid litt for fort. De legger opp til en slags refleksjon, som det ikke gis tid til, en av historiene ødelegges av et fryktelig, patostungt musikkfølge som bare er unødvendig, forstyrrende og svakt regissert. Et «overraskende» regigrep på en av de andre, alvorlige historiene er mye bedre, selv om det er aldri så opplagt hva som skal skje. Dette er sånne showtekniske ting som få biter seg merke i, men som gjør at de sterke historiene ikke får ut hele potensialet. Så avslutter vi den sekvensen med å si at det er sterkt, vondt og sårt å sitte å høre det som fortelles.

Kudos til Veronica Simoné Fjeld for at hun våger.

To hester i full gallopp

Hvis du legger et mer analyserende øre til jorden, noe man jo ikke gjør når man skal ha det løye, finner man flere ting å krangle på. Samfunnsrefs som biter seg sjøl litt i halen, noen halvkveda viser og litt sånn. Å ri to hester samtidig, den alvorlige og den løgne, er også fryktelig vanskelig. Rune Andersen satte en ny standard for den øvelsen i «Lykkeliten». Fjeld er ikke der ennå. Hun har det litt for travelt, og hun prøver på litt for mye på litt for liten tid. Likevel fungerer dette showet ganske så godt, så sant du synes det er befriende å høre folk snakke om egen bollemus, andres pikk, bilder av fremmede pikker, sopp i tissen, brasiliansk bånnsmøring og tilhørende avskoging av dalstroka innafor og i hvilken grad man får pult når man har unger i huset. Hun tegner hysteriske bilder av livet med mannen Martin. Om det er aldri så stereotypt, nesten fordummende noen ganger, på hans bekostning, så er det åpenbart gjenkjennbart for veldig mange. Alle jenteturer til Barcelona er tydeligvis helt identiske, og det var voldsomt med kniping og «akkurat sånn er det»-pirking i sidekvinnen.

På humorens enkleste, og kanskje viktigste målestokk, «lo folk?», skårer Veronica Simoné Fjeld høyt. Fagprisen vinner hun neppe, men publikum? Oh yeah! Come to mama!

«Naturligvis» er i sum en morsom smørje av vitser, løgne historier, dypt alvor, jentesnakk rett fra levra, refs av samfunnet, syltynn mediekritikk, dickpics, tveeggsverdet «kle av seg mot kroppspress», værra-som-en-er-seminar og rødvinsmarinert foreningprat, alt servert av en dame som (hennes egne ord) tar mye plass. Hun har selvtillit, selvinnsikt, gode evner og snakker om seg selv som perfekt uperfekt, målt opp mot de strenge rammene som er rundt oss. Det er nesten litt poetisk at showet hennes ikke er perfekt, men likevel fungerer perfekt. Perfekt som en girls night out, med forløsning, befrielse, latter og heimat med lave skuldre og godt med knipetrening.

Salen både ler og snufser, stemningen er fryktelig god, og hvis du lurer på om de 10.000 som har kjøpt billett kommer til å kose seg og le og kanskje grine litt, så er svaret på det et JA, med store bokstaver.