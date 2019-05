Tom Petty kan aldri dø

1 2 3 4 5 6

Rod Melancon: «Pinkville» (Blue Elan/Border)

Rock’n’roll will never die, synger Rod Melancon i «Heartbreakers». Sangen er en hyllest til Tom Petty og bandet hans, og Melancon framfører budskapet med råskåren Louisiana-rock: Det er en goddamn lie at Tom Petty er død, for han vil alltid leve.

Melancon trekker fram flere forbilder på album nummer tre og tar med Tom Waits’ «Goin’ out west» og Bruce Springsteens «57 channels (and nothin’ on). Han forteller historien om en Freddy Fender-konsert på «Corpus Christi carwash», og «Westgate» kunne vært en Stones-låt.

Musikken er samtidig gjennomsyret av Louisiana, staten han vokste opp i. Pluss en dose Texas-blues og - country fra staten han bor i nå.

I åpningen «Pinkville» møter vi en Vietnam-veteran ødelagt av det han har vært gjennom, nærmere bestemt My Lai-massakren. Melancon så ham stadig under oppveksten i Vermilion Parish.

Vi er innom Melancons lidelse i «Manic depression», og vi ender med et fatalt bankran i «Cobra». Livet i det dype sør? Vel, i hvert fall slik Melancon skildrer det.

Beste spor: «Westgate», «Corpus Christi carwash», «Heartbreakers».