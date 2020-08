Hvem skaper den neste suksessen – etter Pondus og Lunch?

KONKURRANSE: Pondus-skaper Frode Øverli er jurymedlem i en landsomfattende tegneseriekonkurranse med store premier og mulighet til massiv eksponering.

Frode Øverli var pioneren som satte i gang en bølge av norske seriesuksesser. Hvem blir neste serieskaper som markerer seg? Aftenbladet inviterer til stor konkurranse – sammen med andre aviser og forlag.

- Jeg gleder meg veldig til å se de innsendte bidragene, sier Frode Øverli.

- Dette er den største og bredeste konkurransen hittil, men også i de konkurransene vi har hatt før, har det kommet mye bra. Flere serieskapere har hatt stor og langvarig suksess. Det holder vel å nevne Børge Lund og «Lunch», sier Øverli.

Det er Aftenbladet, Adresseavisen, Bergens Tidene, Fædrelandsvennen og VG som står bak konkurransen, i samarbeid med forlaget Strand Comics. Vinner-seriene kommer til å bli publisert i alle de fem avisene, i tillegg til Pondus-bladene. Hovedpremien er i 150.000 kroner – inkludert honorar for publisering (se faktaboks).

Pondus er den første virkelig store norske tegneseriesuksessen, signert Frode Øverli. Foto: ØVERLI, FRODE

Før og etter Pondus

De siste årene har vært eventyrlig gode for norske serieskapere. Nye talenter, innenfor mange sjangre, har markert seg og opplever langvarig popularitet her hjemme, men mange også langt utenfor landets grenser.

Det er ikke særlig tvil om hvilken serie som bandet vei. I norsk tegneseriehistorie er det et tydelig skille. Man snakker om tiden før og etter Pondus.

Fakta Premier 1. plass- 150.000 (inkl honorar for 3 måneders publisering i alle fem aviser og honorar for 10 seriesider** i Pondus eller Lunch) 2. plass- 75.000 (inkl honorar for 2 måneders publisering i alle fem aviser honorar for fem seriesider** i Pondus eller Lunch) 3. plass- 50.000 (inkl honorar for 1 måneders publisering i alle fem aviser og honorar for fem seriesider** i Pondus eller Lunch) **Publisering i bladene vil være ved bruk av de samme stripene som går i avisene -- 4. og 5. plass- 15.000 6.-10. plass- 10.000 kr Alle semifinalister (1. -25. plass): 1 årsabonnement på Pondus og Lunch (verdi 1 148 kr), pluss gavekort på 1000 kr i strandshop.no og 1 årsabonnement på VG+. I tillegg forplikter Strand Forlag seg til å publisere minimum 50 seriesider med stripemateriale fra konkurransedeltagere i Pondus, Lunch og andre utgivelser med totalhonorar på 150-175.000 kr. Les mer

Lunch, serien som handler om livet i et åpent kontorlandskap der Nico er en av gjengangerne, er også blitt en stor suksess. Tegnes i Stavanger, av saudabuen Børge Lund. Foto: Jon Ingemundsen

Da norske aviser for nesten 25 år siden begynte å trykke Pondus daglig, var det som den eneste norske serie blant en rekke amerikanske og noen få europeiske serier. I dag trykker Aftenbladet og flere andre aviser bare norske serier.

25-årsjubileum i år

- Jeg var heldig. Hadde det ikke vært meg, så hadde det vært en annen serieskaper. Noen måtte jo nødvendigvis være den første, sier Frode Øverli. Pondus kunne tidligere i sommer feire 25 år som serie. Det vil si at Frode Øverli har skapt seks striper hver uke (bortsett fra noen uker sommerferie) gjennom de siste 25 årene, da i tillegg til søndagsstriper og andre serier.

Sånn ser serieskissene til Børge Lund ut. Foto: Jon Ingemundsen

- Hvordan har du klart å holde så godt på energinivået i serien gjennom så mange år?

- Takk for at du sier det. Det har nok holdt hardt i noen perioder, men jeg har etter hvert fått 20 faste karakterer å spille på, så jeg kan dra handlingen i litt forskjellige retninger. Jeg har også blitt inspirert av andre og yngre serieskapere til å tøye formatet og gjøre litt andre ting enn de klassiske fire rutene på hver stripe.

- Kan du nevne eksempler på serieskapere som har inspirert deg og indirekte influert Pondus' utvikling?

Savner Mads Eriksen og M

- Mads Eriksen og hans serie M revolusjonerte det klassiske avisstripeformatet og var viktig for hele seriemiljøet. Jeg hører rykter om at Mads er i gang med å tegne nye striper av M, og håper virkelig på det, sier Frode Øverli.

Fakta Innleveringskrav 15 tegneseriestriper (1-4 ruter pr stripe) i svart hvitt eller i farger, med et helt nytt, upublisert tegneseriekonsept. Kort presentasjon av serieskaper og konsept Serien kan ikke tidligere ha vært publisert mot betaling. Konsepter som kun er presentert via egne SoMe-kanaler, fanziner og lignende kan delta. Seriene sendes inn digitalt til seriekonk@strandforlag.no Skriv serietittel/serieskaper i epostens emnefelt. Innleveringsfrist: 10. Oktober. Format: Digital fil. Tilsvarende format som striper som trykkes hver dag i avisene, hvor forholdet mellom høyde og bredde bør være 1:3. Ferdig trykklart format: ca 18 cm bredt. Ta hensyn til at stripen kommer på trykk i mindre størrelse, ikke gjør stripene for detaljrike eller teksttunge. Oppløsning 600dpi, reproteknisk korrekt fargelagt i cmyk (teknisk instruks kommer.) Konkurransebidrag leveres i lavoppløselig versjon, gjerne samlet i pdf-fil (3 striper pr A4 side) med ok oppløsning (for utskrift). Ved publisering vil trykkfiler etterspørres. Les mer

Det var imidlertid amerikanske Tommy & Tigeren som var den første og største inspirasjonskilden for Frode Øverli,. Det var denne innovative serien som fikk ham til å skjønne hvilke muligheter som lå i det klassiske avistripeformatet, som fikk han til å bygge opp Pondus-universet.



Endelig vant Liverpool

Gjennom 25 år har Pondus vært en stor suksess, parallelt med dette har det ikke gått like godt for Pondus', og Frodes to favorittfotballag Liverpool og Brann. Gjennom 23 år har leserne lidd med Pondus, med ytterst få unntak det har vært skuffelse på skuffelse for en Liverpool-supporter. Men gjennom de siste to årene har han kunnet finne ganske andre typer poenger i de fotballassosierte stripene.

- Og nå er det kanskje håp også for Brann?

- Ja, nå har vi jo fått trøndersk trener, så du skal se det ordner seg.

Det kan være det ordner seg også for lokale serietegnere. I tillegg til de nasjonale vinnerne i konkurransen skal det også kåres en lokal vinner i Rogaland, som vil få en periode på trykk i Aftenbladet.

Fakta Juryen Foruten Frode Øverli består konkurransens jury av serieskaperne Hanne Sigbjørnsen (Tegnehanne) og Lina Neidestam, (Zelda), samt Audun Solberg fra VG, Tarald Aano (Stavanger Aftenblad),. Heidi Andresen, (Strand Forlag) og Håkon Strand (Strand Comics) Les mer