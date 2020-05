Jærmuseet og Museum Stavanger får over 3 millioner hver

Kulturliv, frivillighet og idrett får 1,5 nye milliarder i kompensasjonsordningene. Samtidig vil regjeringen sette av 350 millioner til kunstnere, museer og scenekunstinstitusjoner.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja på vei inn til pressekonferanse. Foto: Vidar Ruud

Kompensasjonsordningen for kultur-, frivillighet- og idrettsfeltet blir forlenget til 31. august og utvidet med 1,5 milliarder kroner, blant annet fordi publikumsbegrensninger og avstandsregler fremdeles vil påvirke sektoren.

650 millioner går til ordningen for kulturlivet, mens 850 millioner går til ordningen for idrett og frivillighet. I begge ordningene legges det opp til løpende utbetalinger.

Kulturlivet har i lang tid kritisert kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) for at krisepakkene ikke har truffet dem god nok.

– Tror du de vil bli fornøyde nå?

– I sum mener vi dette bil treffe sektoren på veldig god måte. Så vil enkelte aktører alltid føle at man kunne gitt mer, men regjeringen har vært veldig klar på at ingen sektor vil få dekket sine tap krone for krone, sier Raja til Aftenposten til fredagens pressekonferanse.

Tre ordninger

Av de til sammen 1,85 nye milliardene, skal 350 millioner finansiere tre nye ordninger som skal bedre situasjonen til kulturlivet og for norske kunstnere:

100 millioner kroner til å sikre at musikere, forfattere, billedkunstnere, scenekunstnere og filmkunstnere skal fortsette sitt virke.

200 millioner kroner skal gå til museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner. Blant annet får konkurstruede Kode i Bergen 12 millioner. 120 av de 200 millionene skal gå til museer. Kulturminister Raja nevnte på pressekonferansen at Jærmuseet vil få 3,5 millioner kroner og Museum Stavanger (Must) 3,6 millioner.

Til sammen 50 millioner kroner skal gå til de tre skværriggerne Statsraad Lehmkuhl, SS Sørlandet og SS Christian Radich.

Dette håper Raja vil bidra til å fylle hullene i krisepakkene, som Aftenposten omtalte onsdag. Raja har måttet tåle hard kritikk for dette i mange uker. En drøy time før pressekonferansen frdag delte han en fersk VG-artikkel på Facebook, som inneholdt krass kritikk av ham fra tre ledere i musikklivet.

«Ekke mye skjønnsomt må jeg si», skrev han.

– Er kulturlivet litt utålmodige og sytete, synes du?

– Jeg vil ikke si at kulturlivet har vært sytete. Jeg skjønner at det er en vanskelig situasjon for sektoren. Det jeg mente var at det ville vært klokt å vente med kritikken til jeg hadde lansert de nye pakkene. Jeg skjønner at de er utålmodige, men det var planlagt lenge at dette skulle presenteres først i dag, sier Raja.

– Bedre sent enn aldri

En av dem som har vært hyppig ute med kritikk mot Raja, også i den omtalte VG-saken, er Creo-leder Hans Ole Rian. Han opplever at Raja endelig har lyttet til kulturlivet nå.

– Det tok litt tid, men bedre sent enn aldri, og mye er godt levert når det først kom. Betryggende er det også at Raja lover at ordningene skal justeres og økes om det viser seg at det er behov for det.

Også Tone Østerdal i Norske konsertarrangører (NKA) er stort sett fornøyd med dagens nyheter. Men hun peker samtidig på at Raja ikke har adressert hvordan «de glemte» i næringskjeden rundt et arrangement skal få kompensert sine tapte inntekter. Per i dag er det bare den som står oppført som «arrangør» som får støtte.

Østerdal mener imidlertid at Raja fått på plass etterlengtet forutsigbarehet for sommersesongen.

– Dette var den første pressekonferansen hvor jeg opplevde at Abid Raja faktisk var opptatt av å trygge aktørene i feltet.

En tredjedel av inntektene forsvant

En rapport fra analyseselskapet Menon og BI fra midten av mai viste at over en tredjedel av inntektene i kulturlivet forsvant i mars og april. Kulturlivet tapte 1,5 milliarder kroner i perioden.

Kompensasjonsordningen for arrangører i kultur, idrett og frivillighet gjaldt opprinnelig for mars og april. Før fredag var den allerede justert og forlenget én gang til å gjelde til 15. juni. Nå er den altså forlenget igjen til ut sommeren med 650 friske millioner.

Men Virke har tidligere anslått at det er behov for 3,7 milliarder kroner i ordningen for kulturlivet for perioden mai til ut august.

– Tyder ikke dette på at de 650 friske millionene vil bli for lite?

– Dersom våre anslag, som er kvalitetssikret av Finansdepartementet, mot formodning ikke skulle stemme, så sier vi klart og tydelig at vi er parate til å justere og øke bevilgningene, sier Raja.