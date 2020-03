Du kan få bøker på døra - eller på skjermen

Bibliotekene er stengt, men bøkene skal likevel ut til folket. Stavanger satser på digitale lånekort, og både Stavanger og Sandnes leverer bøker helt hjem.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Marianne Falck, til venstre, og Nina Olaussen er i gang med hjemkjøring av bøker fra Sandnes bibliotek til alle som ønsker. Foto: Trude Wollman Svanes

På grunn av retningslinjer gitt av myndighetene i forbindelse med spredningen av koronaviruset holder Sølvberget bibliotek og kulturhus og Sandnes Bibliotek stengt fram til 13. og 14. april 2020. Men de slutter ikke å låne ut bøker av den grunn.

Sølvberget bibliotek og kulturhus er først ut i landet med å åpne digitalt utlånssystem. Man kan opprette et nasjonalt bibliotekkort hjemmefra både for seg selv og for barn i husstanden. Lånekortet er åpent for alle og autentiseres gjennom MinID eller BankID.

– Man vil få tilgang til mer enn 7000 aviser og tidsskrifter, engelske og norske lydbøker og e-bøker, nordiske filmer og kortfilmer med mer. I tillegg økes nå potten vi bruker på det digitale innholdet. Denne var allerede doblet før Rogaland fikk en «krisepakke» på 1,75 millioner fra Nasjonalbiblioteket til ekstraordinært innkjøp av e-bøker og lydbøker. Og - i løpet av neste uke kommer også en ny app for utlån av e-bøker og lydbøker, sier spesialrådgiver for Rogaland fylkesbibliotek, Bjørn Kjetil Fredriksen.

Hjemlevering av bøker til alle

De ansatte ved Sandnes Bibliotek har selv tatt initiativet til å kjøre ut og levere bøker til de som ønsker seg lesestoff.

Avdelingsleder Trude Svanes ved Sandnes Bibliotek forklarer at etterspørselen har økt den siste tiden. Tilbudet startet denne uken, først for barnehagebarn og eldre, nå for alle. Allerede i dag har det tikket inn flere e-poster fra folk som ønsker bøker hjem til seg. Tilbudet om hjemkjøring fortsetter frem til påske. Etter påske vil man følge nye retningslinjer i forhold til koronaviruset.

– Veldig kjekt at publikum setter pris på oss og savner oss mens vi er stengt, sier Svanes og forteller at de er opptatt av å kunne gi lånerne sine et tilbud til tross for at de er stengt. Videre håper hun at dette kan være med på å inspirere andre bibliotek til å gjøre noe liknende.

Siden mandag 23. mars har 53 lånere bedt om å få bøker levert hjem. En del har allerede fått bøker og mange av disse vil få bøker i dag. Sandnes Bibliotek har lånt ut til sammen 180 bøker som del av dette tilbudet, men utlånstallene ligger en dag etter bestillingene.

– De som bestilte bøker onsdag ettermiddag og kveld, blir plukket og lånt ut torsdag, så de utlånene er ikke med her. Det mest interessante er kanskje økningen i henvendelser. 34 av de totalt 53 bestillingene kom onsdag, sier Svanes.

Bestillinger sendes på epost til biblioteket@sandnes.kommune.no med informasjon om navn, lånenummer, bostedsadresse, hvilke bøker man vil låne og hva man liker å lese.

Stavanger kjører også

På Sølvberget i Stavanger har de også bestemt å levere bøker hjem til folk.

– Alle i Stavanger kommune kan bruke tjenesten. Bibliotekene i Stavanger har vanligvis et stort utlån av bøker rundt påske, og nå som vi alle skal ha hjemmepåske er det ekstra viktig at folk får tilgang til bibliotekets bøker, sier Thina Hagen i ledergruppen på Sølvberget i en pressemelding fredag ettermiddag.

Du kan bestille i perioden mellom fredag 27. mars - fredag 3. april, og få levert i perioden mellom mandag 30. mars-tirsdag 7. april.

Du kan bestille ved å gå inn på å inn på solvberget.no, hvor du også kan finne mer informasjon, på Min side eller via appen bibliofil.