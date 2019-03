Sta­vanger Rock­eri er en friv­il­lig foren­ing etablert av fire musikere fra musikkmiljøet i Sta­vanger våren 2013. Da var det snakket og snakket og snakket om å bygge øvingslokaler i Stavanger, men ingenting skjedde. Noen av stedene som band brukte til øving ble revet eller lagt ned. Da tok kvartetten grep og laget Stavanger Rockeri.

I dag har de 15 rom på mellom 13 og 37 kvadratmeter som leies ut. Noen band deler rom, andre har ett for seg selv. Prisen på Rockeriet er i dag 148 kroner per kvadratmeter per måned.

Den prisen dekker husleie, og sammen med en kommunal støtte på 150.000 kroner får dette Stavanger Rockeri til å gå rundt. Ingen tjener penger på Rockeriet, som både driftes og ble bygget på dugnad.

– Vi har hatt fullt belegg fra vi åpnet dørene. En god del band har stått på venteliste, forteller daglig leder Daniel Engen.

Trenger driftsstøtten

Nå åpner Tou Lyd, 2000 kvadratmeter med 18 øvingslokaler og fire studio fordelt på tre etasjer. Over 100 musikere flytter inn. Byggetrinnet har kostet 110 millioner kroner og sikter i all hovedsak på proffe og semiproffe musikere. Tildeling av lokaler gjøres av en egen komité basert på søkernes profesjonalitet, kunstneriske aktivitet og motivasjon for arbeidsplass på Tou. Stavanger kommune eier bygget.

Fakta: Nye Tou og Tou Lyd Stavanger kommune kjøpte bygningsmassen til gamle Tou bryggeri i etterkant av kulturhovedstadsåret 2008 for å skape det om til kunstfabrikk. Atelierhus med plass til 30 kunstnere, Grafisk verksted og prøvesal for dans åpnet i august 2017. Ny mellomstor scene åpnet i Maskinhallen før jul. 2000 kvadratmeter med 18 øvingslokaler og fire studio over tre etasjer blir offisielt åpnet tirsdag 26. mars. Over 100 musikere flytter inn. Byggetrinnet har kostet 110 millionar kroner.

Daniel Engen er glad for at Tou Lyd endelig åpner. Han tror heller ikke det vil få særlige konsekvenser for Rockeriet.

– Vi har sett en liten bevegelse, det vil si band i to rom som flytter. Samtidig har vi hatt ventelister, så vi vil fortsatt ha fullt belegg. Jeg tror behovet er såpass stort at vi ikke vil ha problemer med å drifte Rockeriet. Vi er imidlertid avhengige av at kommunen opprettholder støtten for å vedlikeholde rommene.

Carina Johansen

Engen tror ikke det blir for mange lokaler for musikere i Stavanger.

– Jeg tror først og fremst Tou Lyd vil gi de proffe og semiproffe et veldig godt tilbud. Og jeg vil heller ha et ledig lokale i Stavanger enn et øvingslokale for lite. Men som sagt, behovet er stort, så jeg tror ikke det blir et problem, sier Engen.

Concord

I 2016 kom et nytt øvingsfellesskap. I Sandvigå ble rundt 350 kvadratmeter kontorlokaler omgjort til Concord. Også her ble det lagt ned et betydelig antall dugnadstimer før åpningen. Adrian Tvedten, som driver Concord sammen med Jens Borge, gratulerer Tou Lyd med åpningen.

– Mer øvingsrom blir mer kultur. Det liker vi.

– Hva tror du åpningen av bety for Concord?

– Vi mister fire-fem band. Det er selvsagt kjipt. Vi vet heller ikke hvor lett eller vanskelig det blir å finne nye leietakere. Vi kan ikke konkurrere med Tou på pris, sier Tvedten.

Kristian Jacobsen

På Concord var de hatt mange musikere som er nettopp proffe og semiproffe, altså samme målgruppe som Tou Lyd sikter mot.

– Vi skulle gjerne beholdt alle leietakerne våre, og vi er avhengige av å få inn nye. Concord går rundt når alle rommene er i bruk. Slik har det vært i det siste. Men akkurat nå må vi jobbe med å få inn nye folk, sier Tvedten, som mener det er for tidlig å si hvilke konsekvenser Tou Lyd får for Concord.

– Tou Lyd blir en stor aktør. For oss blir framtiden noe mer usikker, men vi håper og tror det skal gå bra.

Dekker en annet behov

Marta Lyse er leder i STAR, en interesseorganisasjon for rytmisk musikk. Hun tror heller ikke åpningen av Tou Lyd vil stjele band fra private initiativer som Rockeriet og Concord.

– Det er nok artister - mer enn nok - i Stavanger til å ha alle disse tilbudene. De henvender seg også til ulike grupper. På Tou må man vise til en viss produksjon, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet for å kunne leie. Når vi legger det sammen med for eksempel Rockeriet og Concord, treffer vi hele spekteret, sier Lyse.

Hun satt i komiteen som har tildelt rom på Tou. Lekkasjen fra andre øvingsfellesskap til Tou Lyd mener hun har vært minimal.

– Vi har vel et par stykker som flytter, men det er ikke snakk om mange. Tou Lyd er et fantastisk tilbud som mange har jobbet for i veldig mange år. Det unike her er at vi får knyttet sammen øvingsrom, produksjonslokaler, studio og scener på en veldig god måte. Når dette nå åpner, skal vi også passe på at andre tilbud i byen blir tatt vare på.

– Du tror ikke tilbudene kan risikere å slå hverandre i hjel?

– Nei, det er mange musikere som trenger et sted å jobbe. Et nytt tilbud fører gjerne til at noen flytter på seg, men vi er et godt stykke fra å ha for mange øvingsrom i distriktet, sier Lyse.