Trump gjorde narr av Oscar-vinner «Parasite»

Filmen som skrev Oscar-historie ble tema da president Donald Trump møtte velgere i Colorado torsdag. Han brukte også anledningen til å slå tilbake mot Brad Pitts kritikk.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

President Donald Trump harselerte med Oscar-vinner «Parasite» og skuespiller Brad Pitt da han talte på et valgmøte i Colorado Springs torsdag. Foto: Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

NTB

Den sørkoreanske filmen «Parasitt» vant hele fire priser under den 92. utgaven av Oscar-utdelingen i starten av måneden, men filmen er ikke sett av USAs frittalende president.

På et valgkampmøte i Colorado Springs torsdag langet han ut mot årets Oscar-utdeling, som etter hans mening var langt under pari, skriver Variety.

– Og vinneren er … en film fra Sør-Korea! Hva faen er det? sa presidenten til jubel fra de frammøtte.

Trump sa at USA har hatt nok problemer med Sør-Korea som det er, innen handel.

– På toppen av det hele får de prisen for beste film? Var den god? Jeg vet ikke. La oss få «Tatt av vinden», kan vi få «Tatt av vinden» tilbake, takk? fortsatte Trump.

«Parasite» skrev Oscar-historie da filmen ble tildelt statuetten for beste film. Filmen fikk også Oscar for beste regi, beste originalmanus og beste internasjonale film.

Trump viet også tid til å kommentere Brad Pitts politiske stikk, skriver Buzzfeed News.

Pitt vant Oscar for birollen i filmen «Once Upon a Time … In Hollywood», og i takketalen sa den mangeårige skuespilleren følgende:

– De sa at jeg bare hadde 45 sekunder her oppe, noe som er 45 sekunder mer enn Senatet ga John Bolton denne uken. Jeg tror kanskje Quentin lager en film om det, som ender med at de voksne gjør det rette, sa 56-åringen, som refererte til riksrettssaken mot Trump.

Trump svarte torsdag med å si at han aldri har vært noen fan av Pitt.

– Han kom med noen smarte kommentarer. Han er en liten smarting, sa Trump i talen.