Skriv om krig. Eller ta bilder. Lag musikk, video, hva du vil ... Premie: 10.000 kroner

KONKURRANSE: For de fleste av oss er Krigen historie. Men noen, også unge, har opplevd krig. Og alle kan forsøke å forestille seg. Nå inviterer Aftenbladet til konkurranse for alle under 20 år. Premiepotten er 10.000 kroner

Syriske skolebarn i Azaz, vinteren 2020. Foto: KHALIL ASHAWI / X03676

Liker du å skrive?

Eller er du mer opptatt av foto?

Tegner du? Lager du tegneserier?

Uttrykker du deg best på instagram eller andre sosiale medier?

Eller lager du musikk?

Video?

Du kan jobbe i hvilket format du vil, så lenge du kan sende resultatet til Aftenbladet og det er mulig å publisere digitalt eller i papiravisen – eller begge deler.

Hva det skal handle om?

Anledningen er at det i år er 80 år siden Norge ble trukket inn i Den andre verdenskrig – og 75 år siden fredsvåren. Dette vil markeres på mange måter i vår, også i Aftenbladet. Og vi vil invitere barn og unge til å reflektere rundt krig og fred, i tekst eller bilder, lyd eller video.

Det betyr ikke at dere må ta utgangspunkt i det som skjedde de fem årene mellom 1940 og 1945; her er det fullt mulig å la seg inspirere av krig og fred uavhengig av tid og sted.

Noen har kanskje flyktet fra krigshandlnger og vil formidle sine egne opplevelser i brev- eller dagbokformat?

Andre vil kanskje skrive en reportasje om en asylsøker, intervjue en oldemor som husker krigen, skrive en faktabasert artikkel eller et leserinnlegg? Og hva med et dikt eller en novelle?

Liker du bedre å bruke form og farge, kan du tegne eller male. Hvordan er ditt bilde av krigens brutalitet? Hvordan ser freden ut?

Hvis noen vil forsøke seg med en tegneserie, en ny sang, eller en videosnutt, er det fritt fram. Det samme gjelder alle andre formater – så lenge de kan publiseres digitalt eller i avis.

Reglene

Tema: Krig/fred.

Alder: Alle under 20 år. (Vi deler ikke inn i ulike aldersgrupper, juryen vil vurdere bidragene utfra alder).

Frist: Vi må ha bidragene innen mandag 6. april.

Vurdering: En jury i Aftenbladet vil vurdere alle bidragene.

Premiering: 10.000 kroner ligger i premiepotten. Juryen avgjør om beløpet skal gå til en, to eller tre vinnere.

Innsending: Send mail til krigen@aftenbladet.no – skriv «Konkurranse» i emnefeltet. Eller last opp ditt bidrag her: