Magnus Bokn om stemmekaoset: – Absurd å være innblandet i den største MDG-skandalen noen sinne

Melodi Grand Prix-finalisten fra Hundvåg forteller at han sitter igjen med flere «hva om»-spørsmål etter gårsdagens stemmekaos.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Juryen vurderte ikke finaleopptredenene, men studioinnspillinger av fremførelsene. Bokn syns det er svært uheldig. Foto: Richard Sagen

Christine Andersen Johnsen Journalist

– Det siste døgnet har vært en emosjonell berg og dalbane. Det er litt absurd å tenke på at jeg har vært involvert i den største Eurovision-skandalen noen sinne, sier Magnus Bokn på telefon med Aftenbladet.

25-åringen fra Hundvåg gikk på scenen som artist nummer fire i den norske finalen og framførte låten «Over the Sea».

Det brøt ut fullstendig kaos da det skulle stemmes under finalen, som ble avholdt i Trondheim spektrum. Rett før selve avstemningen skulle ta til etter at alle artistene hadde gjort sine opptredener, startet problemene.

Stemmesystemet til NRK kollapset, og mens systemet lå nede, var det en folkejury bestående av 30 personer som avgjorde hvilke fire artister som gikk videre til sølvfinalen i MGP. Bokn ble ikke en av dem.

– Jeg tror vi aldri får vite om utfallet kunne vært annerledes om dette ikke skjedde, men det sitter jo litt i bakhodet, sier han.

Juryen vurderte ikke finaleopptredenene, men studioinnspillinger av fremførelsene. Bokn syns det er svært uheldig.

– Vi har jo brukt veldig mye energi og penger på å perfeksjonere showet i finalen, og en kan ikke unngå å tenke på at det kanskje kunne vært annerledes dersom finaleshowet hadde vært med betraktningen, sier han.

Han understreker at deltakerne har vært en god støtte for hverandre, og at han er svært glad på vinner Ulrikke Brandstorp sine vegne.

– Ulrikke fortjener dette virkelig mye, og vi skal stå bak henne og heie på henne i Eurovision-finalen, sier han.

Har forståelse for NRKs beslutning

Selv om det var en trist og kjedelig situasjon for deltakerne, har Bokn medfølelse for NRKs MGP-sjef Stig Karlsen.

– Jeg tror alle vi ni artistene var veldig lei oss i går kveld, men den som virkelig trenger en klem etter dette er Stig Karlsen, sier han.

Bokn forteller videre at han la merke til innsatsen NRK gjorde for å løse krisen:

– Selv om vi sitter igjen med spørsmål om hvilke avgjørelser som er tatt, vet jeg at NRK har gjort sitt beste. Jeg la godt merke til at de sprang rundt og gjorde sitt beste for å løse situasjonen i går. Jeg forstår at de måtte ta en avgjørelse, og at NRK ikke kunne sette programmet på vent i mange timer, sier han.

– Det har vært en utrolig reise

Bokn er tidligere kjent fra talentprogrammene Idol og The Voice på TV2.

I år har altså Bokn deltatt i Melodi Grand Prix med låten «Over the Sea», som han har skrevet sammen med Alexander Rybak og Jowst. Han vant sin delfinale lørdag 1. februar og kvalifiserte seg dermed til finalen i Trondheim.

– Det har vært en utrolig reise, og det er bare utrolig hvor mye jeg har fått oppleve. Jeg sitter igjen med bare gode opplevelser, og vil ikke la kaoset denne lørdagen overskygge det, sier Bokn om hvordan han har opplevd deltakelsen.