Robert (9) slet i tre år med å lære bokstaven D. Nå kan han lese like fort som de andre i klassen.

Robert Angelius Talberg (9) og Johanne Helene Walker Ørka (12) har dysleksi og går på Rustad skole i Ås. Siden februar har de testet disse brillene, som skanner teksten i sanntid. Det vil si at elevene får lest opp teksten like raskt som de andre elevene som leser selv. Her sammen med lærer og spesialpedagog Vigdis Waaler. Foto: Bjørge, Stein

– Det er enklere å lære. Det ville vært bra om flere på skolen fikk sånne briller. Da kunne flere enn bare oss hatt glede av dem, sier Johanne Helene Walker Ørka ved Rustad skole (12).

Johanne og Robert Angelius Talberg (9) har begge dysleksi. I nesten ett år har de brukt et nytt hjelpemiddel for dyslektikere, en spesialbrille som skanner teksten umiddelbart når eleven peker på den. Teksten leses opp gjennom høretelefoner.

Det unike med hjelpemiddelet er at teksten kan leses både fra tavle, papir og bok, ikke bare fra digitale flater. Og den leser opp i sanntid, altså her og nå.

Fakta Andeler med lese-, matematikk – og språkvansker i Norge Mellom 5 og 10 prosent av Norges befolkning har spesifikke lese- og skrivevansker, kalt dysleksi

5 prosent spesifikke matematikkvansker, kalt dyskalkuli

3 til 7 prosent har spesifikke språkvansker, kalt SSV

Organisasjonen Dysleksi Norge sertifiserer skoler som er dysleksivennlige etter en rekke kriterier. Les mer om dette arbeidet på dysleksinorge.no Kilde: Dysleksi Norge

Hver tiende person har dysleksi

Ifølge Dysleksi Norge har opp til tre elever i hver skoleklasse, eller hver tiende person i samfunnet, lese- og skrivevansker (dysleksi).

Ved Rustad skole i Ås har 25 av 400 elever dysleksi.

Det finnes en rekke hjelpemidler, men uansett tar det lengre tid for en dyslektiker å få med seg innholdet i teksten enn for en som leser normalt.

Spesialpedagog Vigdis Waaler ved Rustad skole mener brillene er unike i forhold til andre tilgjengelige hjelpemidler.

– Brillene gjør at eleven får gjort lesejobben mye raskere enn med andre tilgjengelige hjelpemidler, sier Waaler.

– Med de hjelpemidlene vi har hatt til nå, må eleven vente til skanneren har konvertert teksten til tale. Det tar lengre tid og hindrer dyslektikere i å få med seg innholdet i teksten samtidig som de andre elevene, forklarer hun.

Hun presiserer hvor viktig det er at elever ikke blir hengende etter resten av klassen.

– De som er dårlige til å lese og ikke får bruke hjelpemidler, står i fare for å henge etter faglig. Elever med lese- og skrivevansker har de samme kognitive evnene som andre elever, men fordi de bruker tid på å avkode teksten, bruker de lengre tid på å få med seg innholdet. Med disse brillene kan de ta til seg tekst like fort som andre elever, påpeker Waaler.

Hun forteller også at elevene blir mer selvstendige av å bruke hjelpemidler som slike briller.

Skanneren sitter på siden av brillene, og høretelefoner er koblet til. Man kan også ha skanneren hengende rundt halsen og bruke den ved å peke på teksten. Foto: Bjørge, Stein

– Brillene hjelper meg

Robert (9) peker med skanneren på en side i boken. Umiddelbart får han lest den opp.

– Jeg slet i tre år med å lære bokstaven D. Disse brillene hjelper meg. Det er enkelt å følge med når læreren skriver noe på tavlen. Da får jeg teksten rett inn i øret. Jeg slipper å gå opp til tavlen, ta bilde av teksten med Ipaden og gå ned til plassen min og få lest opp teksten, forklarer han.

Han har brukt brillene daglig siden februar i fjor, også til oppgavene i matematikktimen.

Man kan også legge inn andre stemmer, for eksempel en barnestemme, ved behov.

Ønsker mobilen velkommen

Noen skoler ønsker ikke at elevene skal bruke mobil eller Ipad i timen ettersom de er redde for at elevene skal bli ukonsentrerte og gjøre andre ting.

Ifølge Waaler er ledelsen ved Rustad skole opptatt av at alle elever med dysleksi skal kunne bruke hjelpemidler som brillene eller mobil eller Ipad i timen, slik at de kan kompensere for sine lesevansker med ulike programmer som skanner tekst og omgjør den til tale.

– Når barnet ikke lærer å lese, kan det få store konsekvenser for den enkelte. Så følgene er ganske brutale, sier Waaler.

På Rustad skole skriver elever med dysleksi mest på Ipad.

– Dyslektikere som skriver for hånd, har ingen muligheter til å bruke lese- og skrivestøttende hjelpemidler, påpeker Waaler.

Fakta Verktøy som endrer tekst til tale Lingspeak.

CD-ord . Utvidet skrivestøtte med alternativ skrivemåte, ordfullføring og foreslår neste ord. Justering for ulike feiltyper (f.eks. diftonger, stumme konsonanter, konsonantforvekslinger m.m.).

IntoWords: Utvidet skrivestøtte med alternativ skrivemåte, ordfullføring og forslag til neste ord.

AppWriter. Alle tekst-til-tale-stemmene er utviklet for at de skal høres så naturlige ut som mulig, slik at leseopplevelsen og leseforståelsen blir mer lærerik. Ideelt til blant annet å identifisere stavefeil og feil struktur i egne tekster.

Statped. Her finner du informasjon om talesyntese for PC, Mac, nettbrett og smarttelefoner med Android og IOS. Skannere: Skannermus fra Daisy.

C-penn fra Daisy.

Vanlige skannere fra elektronikkbutikker.

Smarttelefon. Programmer som gjør tekst opplesbar (OCR): OneNote.

Adobe Acrobat DC.

AppWriter. Skannede dokumenter, bilder, bøker og mer kan gjøres lesbart, hørbart, redigerbart og tilgjengelig med AppWriters OCR-skanner.

Forskjellige apper: Søk OCR i appstore eller Google play Kilde: Dysleksi Norge

Fakta Skrivehjelpemidler Her er de mest brukte programmene. Lingdys . (Kan tilpasses din dialekt slik at den f.eks. retter itj/itte til ikke).

TextPilot.

CD-ord . Utvidet skrivestøtte med alternativ skrivemåte, ordfullføring og forslag til neste ord. Justering for ulike feiltyper (f.eks. diftonger, stumme konsonanter, konsonantforvekslinger m.m.).

IntoWords: Utvidet skrivestøtte med alternativ skrivemåte, ordfullføring og forslag til neste ord.

AppWriter. Ordfullføring, ordforslag og ordbøyninger er tilpasset til den enkelte. Jo mer AppWriter blir brukt, desto bedre blir skriveopplevelsen og skrivekompetansen så alle kan mestre nye og vanskelige ord.

Tuva. Tale-til-tekst og tekst-til-tale-verktøy m.m. Programmene finnes på mange språk Kilde: Dysleksi Norge

På Rustad skole bruker de alle hjelpemidler til å få skrevet inn tekst eller lest opp tekst. Foto: Bjørge, Stein

OrCam-brillene koster 35.000 kroner i innkjøp. Elever ved Rustad skole kan søke Nav om økonomisk støtte til briller med skanner.

– Hvorfor trenger dere disse brillene når dere har alle de andre digitale hjelpemidlene?

– At teksten blir tilgjengelig for elever i sanntid, gjør at teksten ikke lenger er en utfordring for elever med dysleksi, sier Waaler.

Skolen har også grupper med dyslektikere som en time i uken jobber med å trene på de hjelpemidlene som er tilgjengelige.

– Det er vår jobb å gjøre disse elevene rustet til å komme gjennom skolen. Da er det viktig med kompetanse i å kunne bruke det hjelpemiddelet som passer for den enkelte.

Slik ser brillene med skanner på ut. Brillene heter OrCam MyEye og leser opp teksten umiddelbart, i stedet for at eleven må bruke tid på å kode hvert enkelt ord. Foto: Bjørge, Stein

Sertifikat til dysleksivennlige skoler

Dysleksi Norge sertifiserer skoler som legger til rette for dyslektikere. Den første skolen ble sertifisert i 2006.

Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge, påpeker at individuelle vurderinger må avgjøre hva slags hjelpemidler de forskjellige elevene trenger.

– Det finnes ikke et hjelpemiddel som hjelper for alle, men produkter som gir umiddelbar lesestøtte, som disse brillene, er veldig bra. Da får elevene tilgang til trykket tekst med en gang, i stedet for at de må skanne og bruke andre programmer før de får lest opp teksten. Vi er glade for alle hjelpemidler som er raskere enn de vi har hatt til nå, sier Solem.

Solem mener produkter av typen lesestøtte som leser opp umiddelbart, er viktigere i skolen enn i arbeidslivet.

– I arbeidslivet er ofte det meste digitalt. I skolesituasjonen er det mye løse ark, tavle og tekst på papir. Det gjør at behovet for umiddelbar lesestøtte er ekstra stort, sier Solem.

Kan lånes hos NAV

Ifølge Liv Welde Johansen, direktør for Hjelpemiddel og tilrettelegging i NAV, kan brillene lånes hos NAV til personer som kvalifiserer til det etter søknad.

