Mørk og mystisk Stephen King-krim

Selv om det verste akkurat har skjedd, kan det alltids bli verre i «The Outsider».

To politietterforskere får en umulig sak i fanget i Stephen Kings «The Outsider».

Kine Hult Journalist

The Outsider

Tv-serie i 10 deler. Sjanger: Thriller / skrekk. De to første episodene har premiere på HBO Nordic mandag.

Det ser innledningsvis ut som en opplagt sak politietterforsker Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) har fått i fanget. En 11 år gammel gutt blir funnet brutalt drept i et skogholt. En rekke vitneutsagn peker i samme retning: Mange har sett den populære læreren og baseball-treneren Terry Maitlan (Jason Bateman), både før og etter drapet. Et vitne har sett ham gi den lille gutten skyss i en hvit varebil, et annet har sett ham komme blodig ut av skogholtet hvor drapet ble utført. Han er også sett ulike steder rett etterpå, av troverdige vitner. Ralph Anderson bestemmer seg for å arrestere Maitland midt under en baseball-kamp, med familie og venner som uforstående tilskuere.

Men så var det plutselig ikke så enkelt likevel. Maitland virker helt oppriktig når han hevder at han var i en annen by da drapet ble begått. Han har dessuten flere vitner som kan bekrefte det. Som om det ikke var nok, ble et av arrangementene han var til stede på filmet. Han har også satt fra seg fingeravtrykk.

«Umulig» sak

Men fingeravtrykkene hans blir også funnet på åstedet og i varebilen han ble sett i. Det er vanskelig, for ikke å si umulig, å finne noen logisk forklaring på hvordan han kan ha vært to steder samtidig. Men så er da også dette en Stephen King-serie, og etter hvert begynner det å dukke opp små hint om at elementer i denne saken ikke kan forklares ut fra tradisjonelle, vitenskapelige metoder.

Handlingen forholder seg i stor grad til boka den er basert på, men det er også tatt enkelte kunstneriske friheter. Da jeg leste boka stusset jeg litt på at det tok vel lang tid før en av hovedpersonene, den eksentriske privatetterforskeren Holly Gibney, entret historien. Det er det samme som skjer i tv-versjonen. Det kan først virke som om serien skal utforske hva som skjer med etterlatte, etterforskere og dynamikken i et småbysamfunn når en person (kanskje) blir uskyldig siktet for å ha torturert og drept et barn. Men plutselig skrur det seg til som noe ganske annet, heldigvis uten å miste den innledende problematikken av syne.

Langsom handling

Serieskaperne tar seg god tid til å la historien utfolde seg, det går nesten i treigeste laget noen ganger. Fordelen er at vi får tid til å bli kjent med nøkkelpersonene på godt og vondt. Man får også etablert en mørk og mystisk stemning, hvor uhyggen kommer nesten umerkelig krypende. Dette er heldigvis ikke den typen skrekkserie hvor vi skal skremmes av plutselige, høye lyder. I stedet utforsker den hva som skjer med i utgangspunktet vanlige mennesker som befinner seg i høyst uvanlige situasjoner.

Publisert: Publisert 24. januar 2020 09:26

