En flott plate fra Norah Jones

Sanger om å leve her og nå, og om veien videre.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Norah Jones har produsert sangene selv, bortsett fra to som Jeff Tweedy tar hånd om. Foto: Diane Russo

Geir Flatøe Journalist

Norah Jones: «Pick me up off the roof» (Blue Note/Universal)

Norah Jones har 50 millioner solgte plater, ni Grammy-er og fem milliarder strømminger. Den eneste nedturen er fjorårets «Begin again», en rotete samling av singler. I presseskrivet til «Pick me up off the roof» overses denne glatt, slik at Norah Jones offisielt nå er framme ved album nummer sju og ikke åtte.

Ignorerte «Begin again» hadde likevel et par lysglimt, som vakre «Wintertime» sammen med Wilcos frontfigur Jeff Tweedy. Han var også med på uferdige «A song with no name».

Nå har de skrevet en ny sang sammen. «I’m alive» er et håp om at ting vil endre seg, og det er lett å koble deler av teksten til deres felles president:

He screams, he shouts

The heads on the TV bow

They take the bait

They mirror waves of hate

Norah Jones er datter av konsertprodusent Sue Jones og Ravi Shankar, en indisk sitarspiller som via George Harrison fikk et verdensnavn. Foreldrene flyttet fra hverandre i 1986, og Norah fulgte med moren til Texas og tok hennes etternavn. Hun sang i kirker og utdannet seg innen jazz.

Fakta Norah Jones Bakgrunn: Født 30. mars 1979 i New York. Utgivelser: «Come away with me» (2002), «Feels like home» (2004), «Not too late» (2007), «The fall» (2009), «Little broken hearts» (2012), «Day breaks» (2016). I tillegg kommer singelsamlingen «Begin again» (2019), bandplater og andre samarbeid. Les mer

Hun er en allsidig artist som i tillegg til egne plater gir ut country med Little Willies, indierock med El Madmo og alternativ country i Brooklyn-trioen Puss N Boots. Deres årsferske «Sister» er bare så som så, ikke like frisk som den forutgående juleplata. På 2014-debuten «No fools, no fun» finner vi sangen som sendte dem forbi millionmerket på Spotify, Wilcos «Jesus, etc.». Altså Tweedy igjen.

På soloalbumet «Day breaks» vendte hun tilbake til piano-basert jazz og åpner i samme spor nå. «How I weep» er en krysning mellom jazz og folk, godt forsynt med strykere.

«Flame twin» er røffere, men holder seg innenfor samme territorium. Flott bruk av orgel.

«Hurts to be alone» er mer tilbakelent, med markant ståbass og jazzpiano.

Foto: Diane Russo

«Heartbroken, day after» er en myk trøstesang for sene kvelder i sofaen hjemme, mens «Say no more» er for dem som heller sitter i halvmørket på en bar. Fin kombinasjon av piano og blåsere.

«This life» er melankolsk og mørk. Den bryter med framdriften og kunne med fordel vært plassert til slutt.

Det er derfor fristende å hoppe fram til «To live», farget av årene der kirken var hennes scene. En nydelig, gospelpreget pianosang om å leve i nået. Dette er platens høydepunkt, som skapt for den korona-avlyste turneen sammen med Mavis Staples. Viruset har mye å svare for.

«I’m alive» følger, samarbeidet med Tweedy. Elegant og luftig americana med adresse Laurel Canyon. Sangen har et stødig komp fra Jeffs sønn Spencer og et piano som binder den til resten av platen.

«Were you watching» er en depressiv sang om samlivsbrudd, men med et deilig fele-ekko av det Scarlet Rivera gjorde på Dylans «Desire»-album. Teksten er skrevet av Jones’ venn og poet Emily Fiskio:

Were you hiding

When our love was in the deepest danger?

Were you watching

As we slowly turned into strangers?

«Stumble on my way» snubler sakte av sted, men i likhet med så mye annet her er dette en sang som vokser seg sterkere for hver gang.

41-åringen slutter på samme lavmælte vis i «Heaven above», enda et samarbeid med Tweedy. Han er produsent på sine to kutt, mens Jones tar seg av resten selv.

«Street stranger» og «Tryin’ to keep it together» er bonuskutt. Greie nok, men det er forståelig at de ikke kom med blant de 11 utvalgte.

Albumet er satt sammen av sanger Jones har lagt til side og puslet videre, men spriker ikke av den grunn. Låtene profiterer på den gjennomtenkte bruken av blåsere, strykere, koring og generelt fine detaljer.

Gjennomført bra.

Beste spor: «Flame twin», «Heartbroken, day after», «To live», «I’m alive».