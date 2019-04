Kina sensurerte Game of Thrones

I Kina er «Game of Thrones»-fans forbannet etter at seks minutter uteble fra første episode av sesong 8 av HBO-serien, skriver avisen Independent.

Siden Kina har blokkert HBOs nettside, kunne episoden bli streamet via kinesiske Tencent. Episoden som for resten av verden varte i 54 minutter, ble kun 48 minutter lang for kineserne. Det var blant annet en sex-scene som ble sensurert, men også andre deler av episoden forsvant.

Seere uttrykket sin misnøye på Twitter:

– Hvis de scenene ikke var verdt å se, hvorfor ville manusforfatteren har skrevet dem, spurte Twitter- bruker Wang Bubb seg.

