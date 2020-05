Nashville på sitt aller beste

Han lagde bra musikk da han var ruset, men han lager mye bedre ting edru.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jason Isbell omgitt av backingbandet The 400 Unit, der kona Amanda Shires er med. Foto: Southeastern

Geir Flatøe Journalist

Jason Isbell and the 400 Unit: «Reunions» (Southeastern/Border)

Alkohol og kokain tåkela årene Jason Isbell spilte med Drive-By Truckers. Det fulgte ham inn i solokarrieren, men i 2012 tok kona Amanada Shires og venner affære. Siden har han holdt seg edru. Likevel drømmer han om å drikke, synger han i «It’s gets easier». Det blir lettere, men det blir aldri lett.

I et intervju med New York Times forteller Isbell at han nylig trodde sprekken kom, da uten å tenke seg om svelget alkoholholdig munnvann. Han følte rusen lokke, men ringte kona og kom seg gjennom det.

Dette er hans sjuende studioalbum. Ambisjonen var å lage en mer polert lyd, mer lik platene han vokste opp med.

Fans av Isbell, og de er mange, trenger ikke bekymre seg for at han endrer kurs. Produsent er Dave Cobb, samme mann som sto bak hans tre forrige plater. Cobb var også produsent på det som skulle bli Isbell-mentor John Prines siste album, mesterlige «The tree of forgiveness» i 2018. Da Prine falt som offer for koronaen 7. april, mistet vi en av våre beste.

Fakta Jason Isbell Bakgrunn: Født 1. februar 1979 i Green Hill i Alabama. Bosatt i Nashville. Var medlem av Drive-By Truckers fra 2001 til 2007. Utgivelser: «Sirens of the ditch» (2007), «Jason Isbell and The 400 Unit» (2009), «Here we rest» (2011), «Southeastern» (2013), «Something more than free» (2015), «The Nashville sound» (2017). Les mer

Isbell åpner med friske «What’ve I done to help», der han spør seg selv om hva han har gjort for å hjelpe andre. Ikke mye, ifølge sangen. I koret finner vi selveste David Crosby, pluss Ray Buchanan fra Rival Sons.

Bra låt, men fortsettelsen er bedre. «Dreamsicle» er en av de såreste sangene som er lagd om tenåringslivet. 14-åringen spiser is i en fluktstol, og refrenget dufter av sol og sommer. Versene handler derimot om å flytte fra sted til sted og prøve å passe inn. Samtidig er faren fraværende:

Why can’t Daddy just come home?

Forget whatever he did wrong

He’s in a hotel all alone

And we need help

«Only children» er ikke mindre gripende, om en venn som døde. Heaven's wasted on the dead, that's what your mama said when the hearse was idling in the parking lot, er en setning som kanskje ikke gir mening, men som blir sittende.

Are you still taking notes? Will you have anyone to talk to, spør Isbell den døde. De var en gang unge og ivrige sammen. Cold coffee on the fire escape.

We bet it all on a demo tape.

Det er flere dødsfall på platen. Stillferdige «St. Peter’s autograph» er en trøstesang til kona. Hun var en nær venn av artisten Neal Casal som tok sitt eget liv i fjor. Isbell føler den dype sorgen og forsøker å bidra med hva han kan.

There's no shelter from the rain

And I can’t comprehend your pain

But I got arms and I got ears

And I will always be right here

Gripende «Overseas» er kjærlighet skilt av et hav og menneskers lover: Our love won't change, our love won't change, our love won't change a thing. Herlig gitarspill.

«Running with our eyes closed» minner om Eagles på 70-tallet og åpner med en flott setning: It took forever to get you to trust me, like I was feeding a bird from my hand.

Det er vanskelig å høre Isbells «River» uten å tenke på Springsteens «The river», men Shires’ fiolin, orgelet og pianoet gjør den til noe stort.

«Be afraid» var første singel fra albumet, men er en forholdsvis anonym rocker.

Det er skrevet mange sanger om å se barna vokse opp, men «Letting you go» er en av de vakreste. Ekkoet av John Prine er rørende.

Jason Isbell er blitt en artist for hitlistene og Grammy-gallaene. Det store forbildet er Bob Dylan, men isbell har passert stadiet der han trenger å sammenlignes. Han måles isteden opp mot hva han har levert før, og er «Reunions» bedre enn dårligere enn dette?

Etter 10–12 gjennomlyttinger hevder jeg at dette er hans beste så langt. Det er dessuten noe eget med sanger som gjør kinnet vått.

Beste spor: «Dreamsicle», «Only children», «Overseas», «River», «St. Peter’s autograph», «Letting you go».