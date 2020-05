Pageturner om flyktningbarn, organhandel og gjengkriminalitet

BOK: Kvinnene er helter i spennende thriller fra Stockholm og Chile.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Pascal Engman (f. 1986) har som ambisjon å blottlegge mørke sider ved dagens samfunn. Det gjør han også «Ildlandet». Foto: Anna-Lena Ahlström/Gyldendal

Marit Egaas Stavanger

Pascal Engman: Ildlandet. Thriller. 464 s. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen. Gyldendal.

Colonia Dignidad var en tysk koloni i Sør-Chile, grunnlagt av nazisympatisører. Fra 1961 utnyttet innbyggerne barn seksuelt, og etter militærkuppet i 1973 samarbeidet de med myndighetene om henrettelser og tortur. Dette grusomme stedet er utgangspunktet for Colonia Rhein, som spiller en sentral rolle i «Ildlandet».

Der ligger Clinica Bavaria som baserer virksomheten på illegal organhandel. Leveransen fra Filippinene opphører, og ledelsen kaster sine øyne på Sverige der 500 flyktningbarn forsvinner årlig. Narkotikakartellet Legionen i Stockholm engasjeres til å kidnappe barn og frakte dem til klinikken.

«Ildlandet» er første bok i en planlagt trilogi om førstebetjent Vanessa Frank. Hun er i begynnelsen av førtiårene, nyskilt og suspendert fra stillingen sin. Når flyktningjenta Natasja forsvinner, forstår Vanessa at noe er galt, og hun starter etterforskning på egen hånd.

Bokas andre hovedperson er Nicolas Paredes. Han er tidligere elitesoldat med både ferdigheter som kunne gjort ham til en helt av Carl Hamilton-kaliber. I stedet har han havnet på feil side av loven. Vanessa og Nicolas møtes under dramatiske omstendigheter og innleder et samarbeid som kulminerer med en dramatisk reise til Ildlandet i det sørlige Chile.

Pascal Engman (f. 1986) har svensk mor og chilensk far. «Ildlandet» er hans andre bok. Engman har som ambisjon å blottlegge mørke sider ved dagens samfunn og veve disse sammen i en sosiopolitisk thriller. I tillegg til forsvunne flyktningbarn og illegal organhandel, er gjengkriminalitet i Stockholm, med tidligere elitesoldater og korrupte politifolk, et sentralt tema.

Engdal turnerer sine ulike tema med stor eleganse, og det er spennende og lett å henge med i svingene. Stilen er energisk, det er stort tempo, korte kapittel og mange cliffhangere. Inspirasjonen fra TV-serier er tydelig.

Forfatterens interesse for samfunnskritikk og kvinners stilling i samfunnet er det som gjør boka til noe mer enn en spennende pageturner. Det er mange sterke, tydelige og plagede kvinner her, med Vanessa Frank i spissen. Hun er både tøff og modig, men også sårbar og menneskelig. Alt dette gjør at forfatteren får oss til å reflektere rundt viktige problem i dagens samfunn i beste Sjöwall og Wahlöö-tradisjon.