Den stakkarslige, naive og klønete valpen

Valpen

Når en Valp løper inn i et bord, ler vi med den, og litt av den. Den er naiv og til tider litt stakkarslig, men man løfter på smilebåndet når den løper forvirret rundt. Når den river ned noe fra bordet vet vi at den ikke mener å være stygg, den er bare ei kløne.

Emilie Eie kan kjenne seg igjen i valpen til tider.

– Det at bandet ble kalt Valp var egentlig veldig tilfeldig, men når jeg tenker over det, passer det veldig bra.

Eie sitter på en benk i Bjergstedparken og snakker om bandet sitt. Det var her de møttes, på jazzlinjen ved Universitetet i Stavanger. Hun og Kristian Enkerud Lien, Vetle Aakre Laupsa og Stian Eismann, ga ut sin første ep fredag.

Si unnskyld, uansett

Valp er et band som bruker mange sjangere i miksen og ikke er redde for å ta kreative risker. Samtidig er tekstene viktige for bandet.

– Mye av låtskrivningen kommer fra et terapeutisk sted. Jeg veldig fan av å ikke måtte trenge å legge filter på ting. Jeg synes folk kan være redde for å være ærlige, også med seg selv og sine følelser. Jeg føler jeg må være ærlig med meg selv i musikken.

Skulle likt å sei at eg takle det

Skulle likt å sei at eg fatte det

Men det gjør eg ikkje

Fra låten «Rant».

Låten «Rant» er en generell låt om en generell oppførsel, som Eie har fått nok av.

– Jeg har en tendens til å bortforklare hvorfor folk er kjipe. Så lenge de ikke mente det, så går det jo bra, har jeg tenkt. Men det er en tullete innstilling. Effekten har vært den samme, uavhengig om de mente det eller ikke. Når du er barn, får du jo beskjed om å si unnskyld, selv om det du gjorde ikke var med vilje. Det har vi glemt som voksne.

Nei, det handler ikke om deg

Handler det om meg, spør de Eie. Svaret er som regel nei.

Låtene på ep-en handler om fylla, kjærligheten og den ekstremt vanskelige selvangivelsen.

– Er det flaut å utlevere seg selv på den måten?

– Det er befriende. Mamma og pappa kommer på nesten alle konsertene, men de vet hva de går til. Jeg føler veldig mye om veldig mye, og er oppslukt i egne følelser. Mye musikk har truffet og hjulpet meg. Derfor håper jeg folk føler det samme. Et kjent problem i samfunnet er jo at vi er dårlige på å snakke om følelsene våre, sier Eie.

– Kommer du til å fortsette med de direkte selvhjelptekstene?

– Ja , shit. Jeg har jo hatt en stemmeskade lenge nå. Når jeg skriver låter, synger jeg også, så det har hemmet meg mye.

– Så nå kommer det snart noen låter om hvor irriterende det er med stemmeskade?

Hun ler. Gjett om.

Fredrik Refvem

Up and coming er lik blakk

– Jeg får ofte spørsmål om målet er å bli verdenskjent. Svaret er nei, men jeg ønsker å kunne leve av musikken, og da må man ha litt suksess.

– Kommer det album snart?

– Det hadde vært kjekt, men det står om penger. Vi har nok låter.

– Tjener dere noe på Valp?

– Vi tjener noe. Vi har vært heldige å booket betalte spillejobber i sommer, men minste-tariffen til CREO (Norges største kunstnerorganisasjon, journ.anm) er jo 4500 kroner per musiker, men det skjer jo aldri der vi er nå. Så søker vi støtte, men det blir jo brukt på reise, transport og utstyr.

Taylor Swift

– Du vil leve av Valp, men hva er da suksess?

Hun ler. Definer suksess liksom.

– Det kan jeg ikke svare på, men at ting blir mindre stress hadde jo vært nice. Tror ikke folk vet hvor mye jobb det er å lage musikk. Alt papirarbeidet, mailene, avslagene, telefonene, øvingene og så videre. Kunne vi bare ha fokusert på selve musikken hadde det vært flott, men ingen papirarbeidet gjør det for oss, så vi må bare. Det hadde vært digg å slippe.

– Definer ep-en i én setning.

Hun tenker.

– Alle mine følelser oppsummert på en plate, alt jeg styrer med. Den dagen jeg har det bra, tror jeg at jeg får lite å skrive om. Har litt Taylor Swift tendenser.

– Taylor Swift tjener jo mest av alle da.

– Ja. Det er sant, vi må bare kjøre på da.