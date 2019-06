Ukens anbefalte sanger

Første ep kommer til høsten, og i mellomtiden har Ted and the drummer fått med seg Anita Bekkeheien som medvokalist på «Leaving this place».

Det har tatt lang tid å få proppen ut av flaska, så la oss sitere presseskrivet: «Helt siden Trond Aril Espedal havnet i munnhuggeri med Liam Gallagher på slutten av nittitallet i forbindelse overlevering av demoen sin, har han og kompisene visst at én dag skal musikken ut til massene».

Singlen får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Leaving this place – Ted and the drummer & Anita Bekkeheien

Skalpell søster – Supersofa

Comfort song – Ida Maria & Vamp

Got your number – The Kooks

Full i Bergen – John Olav Hovda

Young Republicans – Lower Dens

The 20 teens – Wives

Running through hell – The Head the Heart

Shot down – Night Beats & The Sonics

More to life – Albert Hammond, jr

My mother ain’t dying – Maria Due

Allison in the grass – Ona

Blå himmel – Northern Indians

Everybody says – Chris Staples

Family affair – Eagles of Death Metal

My cheating heart – Love Fame Tragedy

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.