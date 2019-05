Altibox med ny helnorsk strømmetjeneste

– Det er spennende tider for seerne, sier Kjetil Lismoen, redaktør i filmmagasinet Rushprint og anmelder i Aftenposten.

I takt med at strømmemarkedet for film og TV har eksplodert, har også tilbudet økt voldsomt, forteller han.

Nå lanserer telegiganten Altibox snart strømmetjenesten Godt norsk, kun bestående av norsk innhold. Det skjer bare en drøy måned etter at Apple lanserte sin strømmetjeneste i TV-appen Apple TV +. Godt norsk tar form som en app i TV-portalen til selskapets nær 1,5 millioner brukere. Der får den selskap av giganter som Netflix og HBO, samt appene til kanaler som TV 2 og NRK.

Altibox

Faren for at Godt norsk bare blir «enda en app», er definitivt til stede.

– Hvis de greier å fronte tilbudet så det blir synlig for seerne, er det positivt. Hvis ikke blir det omtrent som på videosjapper på åttitallet, der norsk var en egen sjanger som var litt gjemt bort, sier Lismoen.

Fakta: Godt norsk Lanseres gratis for Altibox kunder i slutten av Juni

Ifølge Altibox har ca. 1,5 millioner brukere og ca. 550 000 fiberkunder.

Tjenesten skal tilby norske filmer, samt kortfilmer og dokumentarer.

«Kommer nok ikke til å bli en ny Netflix»

Av de mest kjøpte filmene på Altibox’ underholdningsplattform i 2018 var fire av ti norske, forteller styreleder i Altibox, Toril Nag.

Hun påstår den nye tjenesten, som lanseres i slutten av juni, springer ut av Altibox-kundenes preferanser. Filmer som Bör Börson, Død Snø, Kristin Lavransdatter og Døden på Oslo S, er allerede kjøpt inn.

Tommy Ellingsen

– Utfordringen i dette velfylte markedet er at kataloger av norsk kvalitetsinnhold, nisjeinnhold og andre mindre produksjoner ofte «drukner» og ikke når ut til publikum. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier Nag.

TV-ekspert Dag Ormåsen, som er direktør for medieinnkjøp i mediebyrået Starcom, mener tjenesten først og fremst vil gi merverdi for Altibox eksiterende kunder.

– Dette kommer nok ikke til å bli en ny stor tjeneste av typen Netflix.

Unge velger betalt strømming

Strømmemarkedet blir stadig mer lukrativt, men Altibox kommer sent på banen, bemerker Ormåsen.

Ferske tall fra Norsk Mediebarometer viser at bruken av strømmetjenester fortsatt øker. Det skjer i alle aldersgrupper, men særlig hos unge. 62 prosent av dem som ser på video og film oppgir at de strømmer betalte nettfiler daglig. For unge mellom 16 og 24 år var tallet 77 prosent.

Privat

– Strømmemarkedet er blitt veldig fragmentert, slik at det koster mer å få tilgang til alt. Forbrukerne begynner nok å mettes. Det er grenser for hvor mange tjenester man kan bruke jevnlig, sier Ormåsen.

Han mener samtidig det er logisk av distributører å nærme seg strømmemarkedet. I dag er ikke produsenter og TV-kanaler like avhengig av distrubitører som Altibox.

– Tidligere satt distributøren på veldig mye makt, men nå finnes det mange flere veier til TV-ruten. Makten har flyttet seg nærmere de som sitter på innholdet, sier han.

Sverre A. Børretzen

Mener tjenesten vil hjelpe norsk filmbransje

Målet til Altibox med tjenesten er å «distribuere bredden av norsk innhold».

– Det kan være produksjoner fra norske filmskoler, eller fra små produksjonsselskaper som lager kortfilmer eller norske dokumentarer, sier styreleder Nag.

Hun mener tjenesten kan gi norske produksjoner et løft ved gi innholdet en god «hylleplassering». Gjennom å inngå distribusjonsavtaler med filmprodusenter tidlig, tror hun også det vil være lettere for dem å skaffe finansiering.

Urdahl Olav

Kjetil Lismoen er ikke overbevist om at denne effekten vil komme.

– Om dette vil utgjøre en vesentlig forskjell for økonomien til norske produsenter tror jeg kanskje ikke. De tjener uansett veldig lite på strømming av spillefilmer, sier han.

Hvorvidt Godt norsk lykkes, mener han er avhengig av om de klarer å skaffe ferskt innhold av god kvalitet.

– Det er prisverdig at de vil fremheve norsk film på denne måten, men jeg tror ikke det blir noe konkurransefortrinn. Man må uansett ha abonnement på en lang rekke ulike tjenester for å kunne få et komplett tilbud av norsk film og TV. Det problemet ser jeg ikke noen snarlig løsning på, sier Lismoen.