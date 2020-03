Permitteringer og store økonomiske tap for kulturlivet

Både Stavanger Konserthus, Tou Scene og Jærmuseet har permittert eller varslet store permitteringer. De andre institusjonene er i tenkeboksen, og mange tror dørene blir stengt til høsten, eller i verste fall helt til jul. De økonomiske tapene er store.

Konserthusdirektør Per-Harald Nilsson måtte mandag sende permitteringsvarsel til sine ansatte. - Ser vi på Folkehelseinstituttets scenarioer, er det ingen grunn til å tro at vi kan åpne på en god stund - dessverre, sier han. Foto: Kristian Jacobsen

En gjennomgang av de store kulturinstitusjonene i distriktet viser at koronakrisen virkelig er i ferd med å treffe dem hardt. Noen har permittert folk, andre venter i det lengste. Ingen har særlig tro på åpne dører før sommeren, og mange har stengt ut året som et uønsket, men ikke utenkelig, worst case-scenario.

Stavanger Konserthus

Er noen permittert hos dere?

– Vi sendte varsel om permittering til alle ansatte mandag 30. mars. For mange blir det 100 prosent permittering, men noen er også gradert. Vi må opprettholde noen kritiske basisfunksjoner rundt økonomi, drift, billetthåndtering og planlegging for videre program. Permitteringene berører over 50 personer hos oss og får effekt 14. april.

Hvordan er aktiviteten hos dere nå?

– Stavanger Symfoniorkester strømmer en konsert i uken. Det litt arbeid med det, samt at noen fra orkesteret bruker huset til individuell øving. Ellers er huset stengt. Vi tenker at det er svært usannsynlig med noen arrangementer på denne siden av sommeren. Vi var fremdeles noen arrangementer som ikke er avlyst, men med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets scenarioer er det ingen grunn til å tro at vi kan åpne på en god stund, sier konserthusdirektør Per-Harald Nilsson.

Tou Scene

Er noen permittert hos dere?

– Vi har permittert 10 av 12 årsverk for Tou Scene. For hele Tou-komplekset er 31 av 37 permittert.

Hvordan er aktiviteten hos dere nå?

– De fleste som jobber hos oss er tilknyttet arrangementer, eventer og lignende. Der er alt stengt ned. De som nå er igjen er essensielle for de 200 kunstnerne og musikerne som holder til på huset. 13.000 kvadrat bygningsmasse trenger også noe tilsyn. Vi jobber også med tilskuddsmuligheter, og vi har en plan om å få tilbake to personer i arbeid, litt avhengig av hva vi klarer å lande. I utgangspunktet ser vi fram mot åpning igjen i august, men vi ser også at det er scenarioer her der vi må holde dørene stengt mye lenger, sier daglig leder Per Arne Alstad.

Tou Scene Foto: Pål Christensen

Museum Stavanger (MUST)

Er noen permittert hos dere?

– Ingen er permittert per nå.

Kommer dere eventuelt til å permittere folk?

– Vi vurderer virksomheten fortløpende og gjør økonomiske analyser. For oss er det viktig å gjøre dette grundig før vi eventuelt må gjøre tiltak som permitteringer. Det er ikke tatt noen endelig beslutning rundt dette ennå.

Hvordan er aktiviteten hos dere nå?

– Ansatte jobber med vedlikehold av bygg og samlinger. Vi har noe bedre tid til dette, men strenge smitteverntiltak gjør det veldig begrenset hva vi fysisk får gjort på anleggene. Vi ser også på nye formidlingstiltak, planlegger nye utstillinger og jobber med forskningsprosjekter. Det er også full gang i bygging av nytt Grafisk museum i Gamle Stavanger. På sikt jobber vi med tre ulike scenarioer, ett med åpning til sommersesongen, ett med åpning etter sommeren og i verste fall en stengning ut året. Jeg håper og tror vi ender opp med et av de to første, sier museumsdirektør Siri Aavitsland.

Stavanger museum Foto: Rune Vandvik

Rogaland Teater

Er noen permittert hos dere?

– Nei.

Kommer dere til å permittere folk?

– Vi følger situasjonen nøye. Jo lenger dette drar ut, dess mer aktuelt blir det nok, dessverre.

Hvordan er aktiviteten hos dere nå?

– Ingen forestillinger vises for publikum, men alle ansatte jobber på andre måter. Vi skal være klare til å åpne igjen når den tid kommer, og vi skal oppfylle samfunnsoppdraget vårt. Vi ser også på ulike måter å drive og formidle teater på uten at det er tradisjonelle forestillinger med publikum, sier informasjonssjef Pernille Kaldestad.

Rogaland Teater

Stavanger symfoniorkester

Er noen permittert hos dere?

– Nei.

Kommer dere til å permittere folk?

– Vi har ingen planer om det.

Hvordan er aktiviteten hos dere nå?

– Musikerne jobber individuelt og i mindre grupper. Vi jobber for eksempel med en Lydo-innspilling, kammerkonserten «Skinnvotten» og vi har en messingkvintett som er ute og spiller for institusjoner. På markedssiden jobbes det med presentasjon en ny sesong. Alle driver musikere driver egenøving. Vi tror ikke det er realistisk med ordinære konserter på denne siden av sommeren. Siktemålet nå er sesongåpning mot slutten august, sier informasjonssjef Cecilie Christ.

Varen kulturscene Foto: Tommy Ellingsen

Varen kulturscene, Randaberg

Er noen permittert hos dere?

– Varen er en kommunal kulturscene og for oss gjelder det samme som for resten av kommunen. Vi har ikke så mange ansatte og har derfor ikke noe permitteringsproblematikk per nå. Vi kommer til – i den grad vi ikke har nok oppgaver – å bli omdisponert innad i kommunen etter behov så lenge koronakrisen pågår.

– Hvordan er aktiviteten hos dere nå?

– Situasjonen for oss akkurat nå er at vi må avlyse alt i Varen og på Tungenes fyr, som på en måte er vår scene to. Vi avlyser alt fram til sommerferien. I dag startet vi et forsøk på å livestreame som et alternativ på å få ut litt lokal kultur på den måten, sier Torgeir Nes, daglig leder på Varen.

Jærmuseet Foto: Pål Christensen

Jærmuseet

Er noen permittert hos dere?

– 30,5 årsverk (faste og midlertidig ansatte) er permittert. Permitteringsgraden varierer fra 40 til 100 prosent, avhengig av bortfall av arbeidsoppgaver. I tillegg er cirka 5 årsverk verter permitterte.

– Hvordan er aktiviteten hos dere nå?

– Økonomien er svært usikker, siden vi ikke aner når vi kan begynne å ta imot publikum igjen. Vi kan tape minst 10 millioner i billett, salg- og arrangementsinntekter. I tillegg kan det komme tapte inntekter på sponsor og gaver. For oss er det nå viktig å få kontroll på kostnadene og unngå økonomisk tap på slutten av året. Vi er redde for at situasjonen neppe vil normalisere seg dette året. Vi må ta høyde for økonomiske ringvirkninger utover i 2021. Oppsatt publikumsprogram er foreløpig satt på vent. Vi har noe digital formidlingsaktivitet på nettet. Situasjonen blir ellers vurdert fortløpende. Ellers arbeider teknikere, håndverkere og samlingspersonale som vanlig, de som kan arbeide alene uten nærkontakt med kollegaer. Det blir ekstra innsats i digitaliseringsarbeidet i denne tiden, sier museumsdirektør Målfrid Snørteland.

Sandnes kulturhus (bilde fra forestilling med Steps dansestudio) Foto: Kristian Jacobsen

Sandnes kulturhus

Er noen permittert hos dere?

– Per nå er ingen permittert.

Kommer dere til å permittere folk?

Som kommunal virksomhet har vi ikke fått noen signaler fra kommuneledelsen om at det vurderes permittering, så inntil videre jobber vi som vanlig.

– Hvordan er aktiviteten hos dere nå?

– Husene er stengt for arrangementer, men den administrative staben jobber som normalt. I denne perioden har vi vanligvis fokus på neste sesong, og slik er det nå også. I tillegg jobber vi selvsagt med å flytte og i enkelte tilfeller avlyse arrangementer i den sesongen vi er inne i nå, og oppgaver som følger med dette. Det er jo ellers ganske spennende tider for oss, med flere planlagte oppussingsprosjekter som etter planen skal gjennomføres fra mai til begynnelsen av september. I tillegg har vi jo egentlig et 20-årsjubileum å feire, som dessverre ser ut til å bli ganske annerledes enn planlagt. Hittil har vi tapt ca. 1,5 million kroner knyttet til de flyttede og avlyste arrangementene, og hvis restriksjonene fortsetter også i de kommende månedene, vil det medføre enda større økonomisk tap, sier kulturhussjef Elisabeth Dahl.