Gamle helter slår seg sammen

Artig samarbeid, men potensialet er større.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Luke Haines, til venstre, solgte et maleri til Peter Buck på nett. Dermed oppsto det et uventet samarbeid. Foto: Luke Haines/Frank Franklin II

Geir Flatøe Journalist

Luke Haines & Peter Buck: «Beat poetry for survivalists» (Luke Haines/Peter Buck)

Et album der to gamle favoritter slår seg sammen, burde bli strålende. I dette tilfellet når det ikke helt opp, men det har sine øyeblikk.

Jeg har vært fan av Luke Haines siden debutsinglen «Show girl» i 1992 med The Auteurs og videre i Black Box Recorder, Baader Meinhof og som soloartist. Likeledes har gitarspillet til Peter Buck vært en fryd siden R.E.M.s debutsingel «Radio Free Europe» i 1981. Buck har i tillegg tatt med seg Scott McCaughey fra Minus 5 og fra deres nye prosjekt The No Ones med egersundsbandet I Was A King.

Samtlige sanger på albumet har nydelige partier med Haines’ vokal og Bucks gitar, men det smelter aldri sammen til en hel, fullkommen låt. Det nærmeste er tittelkuttet, et pluss i begges kataloger.

Snurrige tekster med referanser til rakettingeniøren og okkultisten Jack Parsons, Donovan, Andy Warhol og Fleetwood Mac drar også opp. Underholdende, det hele.

Beste spor: «Beat poetry for the survivalist», «Andy Warhol was not kind», «Rock ’n’ ambulance».