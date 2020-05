Den deilige lyden av England

Trivelige sanger med lave skuldre fra en Essex-veteran.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Martin Newell er eneste faste medlem i The Cleaners From Venus. Foto: Martin Newell

Geir Flatøe Journalist

The Cleaners From Venus: «Dolly birds & spies» (Mr Mule)

Mannen bak The Cleaners From Venus er 67 år gamle Martin Newell fra Wivenhoe i Essex. På 80-tallet ga han ut en rekke album på kassett, før han omsider i 1993 fikk ut et vinylalbum produsert av Andy Partridge fra XTC. «The greatest living Englishman» ble godt mottatt, men oppfølgerne gikk under radaren og Newell er mer kjent som forfatter og poet.

Han fortjener likevel å bli lyttet til, i hvert fall hvis du liker erkeengelske sanger og følelsen av å slentre rundt i London. Hør bare sangen «Denmark Street», utgitt i 2015.

Mens han på forrige plate sang om «The Kensington girl» og «The children of Waterloo Square», utvider han nå horisonten med «The Essex princess» og «The Milltown girls». Fine sanger, og det samme gjelder «D’arcy Spice», om et epletre i hagen. Som en helhet føles albumet litt sammenrasket, og mye av dette kunne vært b-sider fra Kinks på 60-tallet. Men gjør det noe?

Beste spor: «The Essex princess», «D’arcy Spice», «Ragged winter band», «The Madison sisters».