Generasjon ereksjon

Henrik Øxnevad: En sånn rød amerikansk scooter. Roman. 206 sider. Gyldendal.

«Dette er sånn tenåringsdrama,» sier den 17-årige jeg-fortelleren Erik i etterpåklokt metaperspektiv, etter den søte kløe og langt inn i den sure svie, da det ennå er uvisst om stavangermannen Henrik Øxnevads (f. 1996) gode debutroman vil ende med håp eller fordervelse.

Det hele tar til på pinligste vis i Stavanger svømmehall, der moren haler Erik opp av bassenget etter hårtustene og dermed avslører ereksjonen han har påført seg ved å fantasere om badevakten Gina. Hun skal i tråd med «Tsjekhovs pistol» dukke opp senere i denne i og for seg hverdagslige, episodisk flytende, tempo- og dialogsterke tenåringsrapporten, som effektivt drives fram fra den ene scenen til den neste, og rent geografisk fra Hillevåg til Madla, til Tasta og Tjensvoll, Ullandhaug og Stavanger sentrum, mens vi følger en gruppe rot- og rastløse unge mennesker som strever med de sedvanlige tenårings- og i-landsproblemene. De skulker skolen, røyker hasj, drikker øl, døgner, går i terapi, har et anstrengt forhold til foreldre og lærere og hverandre, og er på alle måter usikre og utafor.

Å finne seg sjøl er lettere sagt enn gjort. For Erik medfører identitetssøken og utforskning av egen seksualitet at han blir kjæreste med både Stian og Jannike samtidig, men et slikt polyamorøst forhold er jo ikke uten komplikasjoner, skal det vise seg. Den seksuelle orientering spriker for øvrig i alle retninger for de fleste i romanen, der det rent heteroseksuelle mennesket synes å være i tallmessig underlegenhet og selv pappa er homo.

Eriks far er forresten en praktisk-pedagogisk katastrofe som betegnende nok ikke har annet enn pølse å by på når de er på hyttetur. Foreldrene er med unntak av Eriks bekymrede mor temmelig fraværende; den ene av fedrene er for sikkerhets skyld også døv. Men denne usikkerheten som alle kan kjenne på i ungdommen, utarter for Erik til noe mer, antakelig angst.

Tenåringene Øxnevad skildrer er nok representative, men neppe normen. Det mest oppsiktsvekkende er i grunnen ikke ungdommenes promiskuitet, men likegyldigheten overfor verden og samfunnet. Her er ikke mye klimaengasjement, bistandsideologi eller arbeid for global rettferdighet, men desto mer hasj, hedonisme og trekantsex.

Den grunnleggende drivkraften synes å være angst eller kjedsomhet, målet er å slappe av og fri seg fra stresset og presset. Og når de ikke får det som de vil, kan de bli riktig ufyselige med hverandre.

Den som gjemmer seg bak romantittelen, er Eriks feite og fargerike mormor, som er den voksne han kan betro seg til og drikke fatøl med. I en samtale oppsummerer de kjernen i romanens moral: «Synes du det er dumt? – Tror ikke det. – Da er det ikke dumt».

Særlig originalt er det kanskje ikke og det er heller ikke så lenge siden en annen stavangerforfatter, Tobias Nordbø, tok opp en tilsvarende tematikk og lot sine romanpersoner vandre inn og ut av identiteter og seksualiteter i «På gjengrodde turstier». Øxnevads gjennomføring derimot er både underholdende og overbevisende, persontegningen og miljøskildringen er skarp, presis og troverdig, språket er korthogd og effektivt, og dette er vel i sum det man vanligvis betegner som en lovende debut.