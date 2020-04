Skambankt lager digital helaften i Konserthuset

Med 1,3 millioner i støtte fra Sparebankstiftelsen SR Bank lager Folken, Konserthuset og Tou en ny, digital konsertserie. Først ut er en helaften med Skambankt. Alle konsertene skal vises på Aftenbladet.no.

Terje Winterstø Røthing og hans Skambankt er først ut i en ny, digital konsertserie fra Stavanger Konserthus. Foto: Pål Christensen

Leif Tore Lindø Journalist

– Hvis jeg skal være helt ærlig: Det er litt kjedelig å spille i band for tiden. Vi skulle reist på turné og hadde masse andre planer. Så ble alt bare helt stille. Tak og pris for sånne oppturer som denne, sier Terje Winterstø Røthing, vokalist i Skambankt.

Fredag 15. mai skulle Skambankt spilt i Folken. Etter en lang periode med mange akustiske konserter, og utgivelsen av albumet «1994», var bandet klare for en real rockekonsert igjen. Sammen med oppvarmerne Bad Slags var planen å riste fra seg foran et utsolgt Folken.

Men som vi har skrevet så uendelig mange ganger nå: Så kom koronakrisen, alt ble stengt ned, og de kunne se langt etter å spille for folk igjen. Men Norge ble raskt flyttet over på nett. Det samme ble kulturlivet. Skambankt er et av bandene som har spilt på den digitale konsertflaten Tou Sessions. Det ble også en nedpå seanse, tuftet på akustiske instrumenter og tre av fem mann.

Nå skal de altså – endelig – spille en fullskala konsert igjen.

– Jeg gleder meg som en liten unge til å endelig kunne plugge i. Og dette er et konsept vi neppe kunne gjennomført hvis ikke hele samfunnet var i en helt spesiell situasjon, sier Winterstø Røthing, som lover et par overraskelser underveis i sendingen.

Tre timers helaften

15. mai lager de en helaften i Zetlitz-salen i Konserthuset. Den første timen får publikum være med på forberedelsene, se forhåndsproduserte innslag og andre ting som oppvarming.

Terje Winterstø Røthing. Foto: Kristian Jacobsen

Så følger en times konsert. Denne skal filmes og sendes live av selskapet Moxey.

– Det blir en omfattende og variert produksjon. Vi har sett mange konserter på nett nå, alt fra enkle Facebook-sendinger til ganske forseggjorte småskalaproduksjoner. Dette blir noe helt annet, sier Knut Robberstad i Moxey.

I timen etter konserten skal Skambankt ha et slags interaktivt Late Night-show, med artistkollega Olav Larsen som programleder. Det betyr at folk får en tre timer lang sending denne kvelden, men flere scener, innslag, konsert og talkshow.

Kommer flere

Skambankt er først ut med konsert 15. mai, og det kommer mer. I ukene etter kommer det flere, store produksjoner fra Konserthuset. Artistene blir presentert og ikke lenge.

Konsertserien som Skambankt starter er et samarbeid mellom Stavanger Konserthus, Folken og Tou. Alle konsertene vil bli strømmet på Facebook, Youtube og på Aftenbladet.no.

– Dette skal være mye mer enn en strømmet konsert. Vi jobber med ulike artister og ulike konsepter. Felles for alle er at det skal være noe mer enn en artist foran et kamera, sier Mariann Bjørnelv, daglig leder på Folken.

De to neste i rekken blir popkometen Isah 20. mai og Sløtface 27. mai.

1,3 mill. fra Sparebankstiftelsen

Arrangementene er gjort mulig med støtte fra Sparebankstiftelsen SR Bank. De deler blant annet ut gaver til allmennyttige formål. Tidligere har stiftelsen for eksempel gitt 10 millioner kroner til smittevernutstyr og tiltak i forbindelse med koronautbruddet. Nå støtter de et kulturliv som er knallhardt rammet av begrensningene viruset fører med seg.

– Behovet for å kunne lage kulturopplevelser vi kan dele sammen, om enn bare digitalt, er større enn vanlig i disse tider, sier daglig leder Tor Dahle i Sparebankstiftelsen SR-Bank, som oppgir tre grunner til at de gir 1,3 millioner kroner til konsertserien.

Den skaper aktivitet hos de arrangørene som nå̊ er blitt beordret stengt og derav ligger brakk. Hele næringskjeden i musikkbransjen er blitt svært hardt rammet og nå tilbys en scene for noen av dem. Og til slutt: Konsertene kan gi regionen profesjonelle musikkopplevelser i en tid der vi ikke fysisk har mulighet til å treffes for å skape slike opplevelser sammen.

I likhet med mange andre digitale konserter vil de bli mulig å betale for billetten via vipps mens du ser på.