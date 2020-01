Atmosfæriske klanger og følsom sang

«All lyst vil evighet» toner ut fra Richard Strauss’ grandiose tonedikt.

Stavanger symfoniorkester. Arkivbilde. Foto: Anders Minge

Arnfinn Bø-Rygg Professor emeritus ved Institutt for musikkvitenskap, UiO

György Ligeti: Lontano

Alban Berg: Sieben frühe Lieder

Richard Strauss: Also sprach Zarathustra

Ruby Hughes, sopran, SSO, dir.: Pablo Gonzales.

Konserthuset torsdag kveld

Torsdag kveld kunne vi bivåne nok et utsøkt program i SSOs hovedserie: en kobling mellom Ligetis verk Lontano fra 1967, Bergs Syv tidlige sanger fra 1906–8 og Strauss’ Zarathustra-tonedikt fra 1895. Men å ha tittelen «Romodysséer» på dette programmet er misvisende og begrensende for vår assosiasjonsevne, selv om Ligetis og Strauss’ verk er blitt brukt i filmer; Strauss mest for den potente, oppadstigende innledningen.

Uendelig speiling

Ungareren Ligeti (1923–2006) gikk gjennom mange faser i sin komponist-karriere, faser som både går inn i hverandre og atskiller seg. I verket Lontano er det slik at kvaliteten klangfarge – et kjennetegn ved hans orkesterverker inntil da – slår om i kvaliteten harmonikk. Vi hører simultane harmoniske forløp med forskjellige hastigheter som blir til speilinger fra et imaginært perspektiv. Å fremføre dette overbevisende, er vanskelig for de fleste orkestre. Spillet til SSO under Pablo Gonzales var så avgjort overbevisende og lot øre og syn inngå i en syntese. Ligeti selv har bedre enn noen uttrykt dette: «Bak musikken fins det en musikk og bak den igjen nok en musikk, et uendelig perspektiv, slik som når man ser seg selv i to speil og det oppstår en uendelig speiling.»

Vakkert og følsomt

Alban Berg (1885–1935) begynte først i 1910 å sette opustall på sine sanger. Nylig har det kommet ut en cd med hans samlede sanger basert på nyutgaver. Her fins hele 74 sanger fra ungdommen. Knapphet preger også disse, men de er i et uforbeholdent romantisk og senromantisk tonespråk. Sju tidlige sanger, også de uten opustall, beveger seg på den smale terskel mellom senromantikk og fri atonalitet.

Ruby Hughes sang dem vakkert og følsomt, til tider deklamerende, andre ganger med fulltonende sang. I den tredje sangen, med tittelen «Nattergalen» (tekst: Theodor Storm), var det som om denne erkeromantiske fuglen på de høye tonene selv fikk mæle. Det var noe organisk over denne fremføringen, med kresent spill av orkesteret og mye fint detaljarbeid. Hughes fikk fortjent applaus for sin følsomme utforming av sangene.

All lyst vil evighet

Richard Strauss (1864–1949) var antagelig en av den klassiske musikkens beste illustratører. Og han var eminent når det gjaldt instrumentasjonskunst. Tonediktet til Nietzsches tekst Also sprach Zarathustra, som krever «et svært stort orkester», viser det. Strauss var privat en spissborger, men musikalsk en som våget det uhørte.

SSO er ikke et svært stort orkester, slik Strauss forlanger, men det var stort nok til å få frem det grandiose hos Strauss, som han ikke akkurat sparer på. Tolkningen unngikk episodisk oppløsning av verket; i stedet tydeliggjorde den det lange harmoniske bånd som Strauss strekker mellom stasjonene (ni i alt) i Nietzsches tekst og som vel best av alt illustrerer filosofens ord om at «Alle Lust will Ewigkeit». I tekstene Strauss baserer seg på, er det også tale om «overmennesket», som ikke er noen ny biologisk art, men et menneske som utholder det at «Gud er død», og som selv er i stand til å skape mening i tilværelsen.

Strauss har skrevet titler til alle ni episodene i sitt tonedikt, et slags program som gir assosiasjonene retning. Disse titlene burde ha vært med i programmet, de tar nemlig ikke mye plass.

